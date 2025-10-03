Narlıdere Belediyesi, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine çanta ve kırtasiye seti desteği başlattı. Program, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülecek.

Çanta ve Kırtasiye Seti İçeriği

Destek kapsamında öğrencilere okul çantası ve yaş grubuna uygun kalem, defter, silgi, cetvel gibi temel kırtasiye malzemeleri ulaştırılacak. Başvurular Narlıdere Belediyesi Komşu İletişim Merkezi tarafından alınacak ve değerlendirme sonucu uygun bulunan ailelere çantalar teslim edilecek.

Başkan Uzun: Eğitim Yolculuklarında Yanlarındayız

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, eğitimde fırsat eşitliğini desteklemek için çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Uzun, “Öğrenci kardeşlerimizin eğitim yolculuğunda yanlarında olmak, geleceğe umutla bakmalarına katkı sağlamak en kıymetli görevlerimizden biri. Çanta ve kırtasiye seti desteğimizle her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Narlıdere’de hiçbir çocuğun eksiklik yaşamaması için var gücümüzle çalışacağız” dedi.