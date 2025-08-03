Narlıdere Belediyesi’nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Emekliler Lokali, iki şubesiyle birlikte bugüne kadar yaklaşık 80 bin kişiyi ağırladı. Uygun fiyatlı hizmetleri ve sosyal imkanlarıyla dikkat çeken lokal, özellikle emekli vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor.



Her gün yüzlerce misafir ağırlanıyor

İlk olarak 15 Kasım 2024’te Çamtepe Mahallesi’nde açılan, ardından 15 Nisan 2025’te Ilıca Mahallesi’nde ikinci şubesi hizmete giren Narlıdere Emekliler Lokali, günlük ortalama 400 kişiyi konuk ediyor. Şimdiye kadar toplam 80 bin ziyaretçiye ulaşan lokalde çay 5 TL, Türk kahvesi 10 TL. Lokallerde kitaplık, satranç, tavla, günlük gazete ve sağlık ölçümleri gibi hizmetler de sunuluyor.

Sosyalleşmek lüks olmaktan çıkıyor

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, emekli vatandaşların artan yaşam maliyetleri karşısında sosyal hayattan kopmaması için Emekliler Lokali’ni hizmete sunduklarını belirtti.

“Yeme-içme fiyatlarının sürekli artması nedeniyle dışarıda oturmak, özellikle emeklilerimiz için lükse dönüştü. Bu nedenle Emekliler Lokali ile hem bütçelerine katkı sağlıyor hem de onların sosyal yaşamdan kopmamasını hedefliyoruz” dedi.

Şubeler yoğun talep görüyor

Çamtepe Mahallesi Asım Bezirci Parkı’nda yer alan ilk şube, toplam 300 metrekare alanda hizmet veriyor ve günde ortalama 250 kişiyi ağırlıyor. Ilıca Mahallesi Sarışın Sokak’taki ikinci şube ise günde yaklaşık 150 ziyaretçiyi konuk ediyor.

Üçüncü şube yolda

Başkan Uzun, yoğun ilgi nedeniyle üçüncü şubenin Huzur Mahallesi’nde açılmasının planlandığını açıkladı.

“Çocuklardan yaş almış büyüklerimize kadar herkesin hayatına dokunacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz,” dedi.