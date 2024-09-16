Narlıdere Belediyesi, enerji dönüşümünü hızlandırmak ve iklim değişikliğiyle daha etkin mücadele edebilmek için MLGP4Climate Platformu’na katıldı. Bu adımla birlikte, belediye ‘Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne imza attı. Platform, iklim dayanıklılığını artırma, sera gazı emisyonlarını azaltma ve uygun fiyatlı enerjiye erişimi sağlamayı amaçlıyor.

Uluslararası iş birliğiyle güçlü adımlar

Avrupa Birliği ve Almanya’nın desteklediği bu proje, GIZ ve CPMA tarafından yürütülüyor. Narlıdere Belediyesi, bu projeyle birlikte Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planları (SECAP) geliştirerek, enerji verimliliği ve çevre dostu uygulamaları hayata geçirmeyi hedefliyor.

“Sürdürülebilirlik için kararlıyız”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, bu girişimin belediyenin iklim değişikliğiyle mücadeleye olan kararlılığını ortaya koyduğunu belirtti. Başkan Uzun, “Yerel yönetimler olarak iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol üstleniyoruz. Sürdürülebilir ve dirençli bir Narlıdere için üzerimize düşeni yapmaya hazırız,” dedi.