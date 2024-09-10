Narlıdere Belediyesi’nden Ücretsiz Kış Kursları!

Narlıdere Belediyesi ve Narlıdere Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen kış kursları, sanat ve hobiye yönelik geniş yelpazesiyle dikkat çekiyor. Resimden dansa, kemandan fotoğrafçılığa kadar birçok branşta düzenlenecek kurslar, Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde (AKM) yapılacak. Bu yıl ilk kez Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun döneminde tüm kurslar ücretsiz olarak sunulacak.

Geniş kapsamlı kurs seçenekleri

Narlıdere Belediyesi, kurslarla çocukların ve yetişkinlerin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyor. Bu dönemki kurs seçenekleri arasında resim, dans, keman, satranç, bağlama, piyano, bilgisayar, İngilizce, Almanca, ritim, halk oyunları, gitar, ses teknikleri, fotoğrafçılık, el sanatları, takı, yoga ve pilates yer alıyor. Almanca ve İngilizce kurslarında katılım yaşı alt sınırı 10, diğer kurslarda ise 6 olarak belirlendi.

“En büyük mutluluk vatandaş taleplerini karşılamak”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, kursların ücretsiz yapılmasına yönelik yoğun bir talep olduğunu belirterek, “Hem çocuklarımız hem de yetişkin vatandaşlarımız için kış kurslarımızı ücretsiz hale getirdik. Narlıderelilerin isteklerine yanıt vermek bizim en büyük mutluluğumuz. Tüm kursiyerlerimize şimdiden başarılar diliyorum” dedi.

Kontenjanlar sınırlı

Kurslara katılmak isteyenler, 10-20 Eylül tarihleri arasında Narlıdere Atatürk Kültür Merkezi’ne başvuru yapabilecek. Kurslar, çocuklar için okul çıkış saatlerinde ve hafta sonları, yetişkinler için ise hafta içi mesai saatlerinde gerçekleştirilecek. Kontenjanların sınırlı olması sebebiyle erken kayıt yaptırmak önem taşıyor. Kurs programı, kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından netleşecek.

Eğitimde eşitlik ilkesi

Narlıdere Belediyesi, halkçı belediyecilik anlayışı çerçevesinde tüm vatandaşların sanatsal ve kültürel faaliyetlere erişimini sağlamak amacıyla kış kurslarını ücretsiz sunarak, eğitimde eşitlik ilkesine katkıda bulunuyor. Bu uygulama, bölgedeki sosyal yaşama hareketlilik katarken, vatandaşların kişisel gelişimine de destek olacak.