Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nın 15 yaşındaki genç yıldızı, piyanonun genç incisi Ayşe Nil Çetin, Fas'ın başkenti Rabat’ta düzenlenen "15. Uluslararası Prenses Lalla Meryem Piyano Yarışması"nda aldığı ikincilik ödülüyle, Türkiye’ye ve Narlıdere’ye büyük bir gurur yaşattı.

Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası öğrencisi Ayşe Nil Çetin, Fas’ın başkenti Rabat’ta düzenlenen Prenses Lalla Meryem Uluslararası Piyano Yarışması’nda büyük bir başarıya imza attı. Dünyanın farklı ülkelerinden genç yeteneklerin katıldığı yarışmada performansıyla herkesi büyüleyen Ayşe Nil, üstün performansıyla ikincilik ödülüne layık görüldü.

Devlet sanatçısı ve dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay ve çok sayıda tanınmış müzik otoritesinin jüri olarak yer aldığı yarışmada Handel’in “Passacaglia” ve C.P.E. Bach’ın “Adagio” eserlerini başarıyla seslendiren piyanonun incisi Ayşe Nil, sahnedeki zarafeti ve müzikal olgunluğuyla büyük beğeni topladı.

Henüz 15 yaşında olmasına rağmen uluslararası bir yarışmada Türkiye’yi başarıyla temsil eden Ayşe Nil Çetin, elde ettiği ikincilik ödülüyle hem ülkemizin hem de Narlıdere’nin gururu oldu.

Ülkemi temsil etmenin gururunu yaşıyorum

‘Narlıdere’nin Müzik Perisi’ Ayşe Nil, dünyanın farklı ülkelerinden genç piyanistlerin katıldığı yarışmada Türkiye’yi temsil etmekten büyük bir gurur duyduğunu ifade ederek, “Bir Türk genci olarak uluslararası bir platformda ülkemizi temsil etmenin ve ödül almanın gururunu yaşıyorum. Küçük yaştan beri ilgi duyduğum ve eğitimini aldığım piyano tutkumun başarıya dönüşmesinde çok büyük emekleri olan aileme, bilgi ve tecrübeleriyle bana rehber olan değerli hocalarıma teşekkür ediyorum. Verdiğimiz sayısız konserle sabrı, azmi, disiplinli olmayı öğrendiğim ve sahnede özgüvenimi kazanmamı sağlayan Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nda yer almak da bana büyük bir katkı sağladı. Sanata değer veren, genç yetenekleri destekleyen Narlıdere Belediyesi’ne çok teşekkür ederim. Cumhuriyet Bayramımızı kutladığımız haftada kendisini yakından takip ettiğim ve örnek aldığım değerli hocam Gülsin Onay’ın elinden ödül almak benim için ayrıca büyük bir gurur ve onur oldu” diye konuştu.

Senfonideki arkadaşlarına ilham olacak

Narlıdere Belediyesi Çocuk Senfoni Orkestrası’nın şefliğini yürüten Tolga Akın ise Ayşe Nil Çetin’in elde ettiği başarıyla kendilerini gururlandırdığını ifade ederek, “Ayşe Nil bu başarısıyla aynı zamanda Narlıdere Çocuk Senfoni Orkestrası'nda beraber çaldığı arkadaşlarına da motivasyon ve ilham kaynağı oldu. Ayşe Nil, orkestra provalarındaki ciddiyeti ve azmiyle de her zaman takdir gören bir piyanist. Onunla gurur duyuyoruz. Yolu açık, başarıları daim olsun” dedi.