Adis Jahovic ve Berkan Emir transferleriyle ses getiren Narlıdere Belediyespor Hanzade Mimarlık İzmir 1.Amatör Lig 9. Grup ilk hafta maçında Çeşme Ilıcaspor’u sahasında 5-2 mağlup etti ve lige hem galibiyetle hem de 3 puanla başladı.

Jahovic maçı tribünden takip etti

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Narlıdere Belediyespor Kulüp Başkanı Murat Çetinkaya, Eski Kulüp Başkanı Halil Sürücü, Yönetim kurulu üyeleri ve golcü futbolcu Adis Jahovic’in maçı birlikte takip etti. Adis Jahovic, mücadeleyi tribünden takip ederek galibiyet sonunda sevinç yaşadı.

Göztepe’de attığı jenerik gollerine devam eden Berkan Emir karşılaşmada Hat-trick yaparak galibiyetin mimarı oldu.

Narlıdere Belediyespor’un gollerini Berkan Emir 10-40 ve 56, Oğuzhan Sağtekin 68 ve Yavuz Selim Yetiştirdim 82’de kaydederken, Çeşme Ilıcaspor’un golleri ile 35. dakikada Turan Esmer ve 65’de Cemal Boztepe’den geldi.

Yıldız futbolcuya büyük ilgi

Kariyerinde Türkiye'de birçok takımda forma giyen ve attığı gollerle hafızalara kazınan Adis Jahovic'e ilgi büyüktü. Her yaştan futbolseverler Jahovic'e forma imzalattı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Türkiye kariyerinde Göztepe, Konyaspor, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve Bodrum FK formaları giyen 37 yaşındaki Makedon futbolcu Jahovic, 215 maçta 81 gol kaydetti.