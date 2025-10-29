Narlıdere, Cumhuriyet’in 102’nci yıl dönümünü, 29 Ekim korteji ve fener alayı ile kutladı. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile yürüyen vatandaşlar, ilçeyi Cumhuriyet ışığıyla aydınlattı.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Sefa Dönmez, CHP Narlıdere İlçe Başkanı Mesut Durgun, belediye meclis üyeleri ve vatandaşların katıldığı yürüyüşte Cumhuriyet coşkusu tüm Narlıdere’yi sardı.

Yoğun bir kalabalıkla gerçekleştirilen 29 Ekim korteji, Belediye Binası önünden başladı. Bando eşliğinde, ellerinde meşalelerle Cumhuriyet coşkusu yaşayan coşkulu kalabalığa, birçok vatandaş da ellerinde bayraklarla evlerinin balkonlarından eşlik etti.

Gencinden yaşlısına 7’den 70’e korteje katılan Narlıdereliler; Mithatpaşa Caddesi ve Güngören Caddesi güzergahından ilerleyerek Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’na ulaştı.

Gecenin finalinde Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda, Cumhuriyet sevdalılarına seslenen Başkan Uzun, şunları söyledi:

"Bizlere düşen görev Atatürk’ün gösterdiği hedef doğrultusunda daha çağdaş bir Türkiye inşa etmektir"

“Cumhuriyet, yoksul bir köy çocuğuna Cumhurbaşkanı olma hayali kurduran bir fırsat düzenidir. Benim gibi bir memur çocuğuna bugün burada belediye başkanı olma fırsatı veren bir fırsat eşitliği düzenidir. Bizler Cumhuriyet’in yılmaz savunucuları, bekçileriyiz. Demokrasiye, laikliğe, özgürlüğe inanıyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüzyılında bizlere düşen görev Atatürk’ün gösterdiği hedef doğrultusunda, aklın ve bilimin ışığında, daha adil, daha çağdaş bir Türkiye inşa etmektir. Birlikte, omuz omuza, Cumhuriyet’in 102 yıllık birikimini geleceğe taşıyacağız. Bu vesileyle başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyetimizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk!”

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan ise Narlıdereli vatandaşlara teşekkür ederek, şöyle konuştu:

“Bugün burada Cumhuriyet nasıl kutlanır, dost olan olmayan herkese gösterdiğiniz için teşekkür ediyorum. Cumhuriyet bir kadın devrimidir, Cumhuriyet bir gençlik devrimidir. Cumhuriyet, eşitlikten, özgürlükten yanadır. Cumhuriyet kurulmasaydı köy çocukları fırsat eşitliğinde yararlanamayıp doktor olmayacaktı, öğretmen olmayacaktı, milletvekili olamayacaktı, Cumhurbaşkanı olamayacaktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün büyük eseri Cumhuriyetimizi bütün gücümüzle korumak, yaşatmak zorundayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Nutku, Gençliğe Hitabesi, Bursa Nutku bizim rehberimizdir. Cumhuriyet erdemdir, Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesidir. Bize Cumhuriyetimizi armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, şehitlerimizin önünde bir kez daha sevgi ve saygıyla eğiliyorum.”

Narlıdere’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi kutlama programı ise Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirildi. Narlıdere Kaymakamı Kadir Taner Eser, Başkan Uzun, Garnizon Komutan İstihkam Albay Halil İbrahim Yılmaz, ilçe protokolü, STK’lar, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen kutlama programında öğrenciler, 29 Ekim temalı gösteriler sundu.

Gösteri sonrasında ellerinde Türk bayrakları ile resmi geçit törenine katılan öğrenciler, ayakta alkışlandı.