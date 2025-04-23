Narlıdere’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yılı, Ahmet Piriştina Demokrasi Meydanı’nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Narlıdere Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Belediye Başkanı Erman Uzun, Garnizon Komutanı İstikham Albay Halil İbrahim Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.

Törende, İlhan Onat İlkokulu öğrencisi Boran Kolçak, başkanlık koltuğuna oturarak protokolde yer aldı. Öğrencilerin şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarındaki eserleri sergilendi; dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Hava Eğitim Komutanlığı Bandosu mini bir konserle törene renk kattı.

23 Nisan şenliğiyle çocuklar bayramı doyasıya yaşadı

Resmi törenlerin ardından Narlıdere Belediyesi’nin düzenlediği 23 Nisan Çocuk Şenliği başladı. Demokrasi Meydanı’na kurulan oyun alanları, şişme parklar ve sahne etkinlikleri ile çocuklar eğlenceli bir gün geçirdi. Yüz boyama, balon dağıtımı, dans gösterileri ve müzik dinletileri ile bayram coşkusu meydanı sardı.

Çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edilirken, etkinlikler boyunca yüzlerce aile bayram sevincini birlikte yaşadı.

Başkan Uzun: “Atatürk’ün emanetine sahip çıkacağız”

Bugün hem 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını hem de TBMM’nin açılışının 105’inci yıl dönümünü kutladıklarını söyleyen Başkan Erman Uzun, “Atamızın çocuklara verdiği kıymetin ve geleceğe dair umutlarımızın göstergesi olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı tüm Türkiye’de olduğu gibi Narlıdere’mizde de coşkuyla kutladık. Resmi törenlerin ardından düzenlediğimiz 23 Nisan Çocuk Şenliği ile de minik kardeşlerimize keyifli bir gün yaşattık. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun. 23 Nisan'ı ülkemiz ve dünya çocuklarına armağan eden Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu cennet toprakları bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz” dedi.