Kütahya’da 3 günde 50'den fazla öncü depremin yaşanması sonrası Prof. Dr. Cafer Özkul, yeni bir fay hattı olabileceği uyarısında bulundu.

Simav’da sismik hareketlilik artıyor

Kütahya’nın Simav ilçesinde, son 3 gün içinde 50'den fazla öncü deprem kaydedildi. Dün akşam saatlerinde ise, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre 4,3 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Simav Teknoloji Fakültesi Dekanı ve Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Cafer Özkul, depremlerin daha önce haritalanmamış bir bölgede gerçekleştiğini söyledi. Özkul, “Küçük ölçekteki bu depremler, yeni bir fay hattının varlığına işaret edebilir” dedi.

Simav fay zonu ve çevresinde yeni riskler

Özkul, Simav ilçesinin Türkiye'nin aktif tektonik bölgelerinden biri olduğunu vurguladı. “19 Nisan'dan bu yana bölgede 100'ün üzerinde deprem yaşandı. Bunların en büyüğü 4,3 büyüklüğünde olup, artış ve azalma eğilimleri göstermiştir” diye konuştu.

Yemişli köyü yakınlarında yoğunlaşan depremlerin, Simav Fay Zonu, Emet-Gediz Fay Zonu ve Naşa Fay Zonu arasında kalan bir bölgede meydana geldiğini belirten Özkul, “Bu bölgedeki depremler, daha önce bilinmeyen bir sismik kaynağın varlığını düşündürüyor” ifadelerini kullandı.

Bilimsel araştırma çağrısı

Özkul, bölgede yaşanabilecek küçük depremlerin özellikle dayanıksız binalarda hasar oluşturabileceğini söyledi.

Dün yaşanan 4,3 büyüklüğündeki depremin öncesinde yaklaşık 50 sarsıntı kaydedildiğini hatırlatan Özkul, “Bu sarsıntıları öncü depremler olarak, sonrakileri ise artçı depremler olarak değerlendirebiliriz” dedi.

Bölgedeki sismik hareketliliğin normal sınırların dışında olduğunu belirten Özkul, “Detaylı saha çalışmaları yapılarak daha sağlıklı bilimsel verilere ulaşılabilir” çağrısında bulundu.