Narlıdere Belediyesi, sosyal belediyecilik uygulamaları kapsamında Emekliler Lokali’nin ikinci şubesini ve Narista Büfe’yi hizmete açtı. Uygun fiyatlı hizmet sunacak bu iki yeni sosyal tesisin açılışı, yoğun bir katılımla gerçekleşti.

İlk olarak Ilıca Mahallesi’nde Emekliler Lokali’nin yeni şubesi, ardından Sahilevleri Mahallesi’nde Narista Büfe halkın kullanımına sunuldu. Açılış törenine, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, çevre ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda yurttaş katıldı.

“Bir çay, bir kahve kaç para” endişesi son buluyor

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, konuşmasında ekonomik zorluklara rağmen sosyal projelere hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, “Narlıdere’de artık emeklilerimiz, gençlerimiz, ‘bir çay, bir kahve kaç para’ diye düşünmeyecek” dedi.

Başkan Uzun, “İlk Emekliler Lokalimizde ikinci şube sözünü vermiştik. Şimdi ise üçüncü lokal için söz veriyoruz. Emeklilerimizin, gençlerimizin sosyalleşebileceği, dinlenebileceği bu mekanları artıracağız. Bu alanlar, belediyecilik anlayışımızın ve sizlere olan bağlılığımızın bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Narista Büfe gençlerin yeni buluşma noktası olacak

Gençlerin sosyal yaşamda daha aktif olabilmesi için tasarlanan Narista Büfe’de espresso, latte, americano, cappuccino, sıcak çikolata gibi ürünlerin yanı sıra, tatlı ve sandviç çeşitleri de yer alıyor. Ayrıca Narlıdere Üretici Kadın Kooperatifi ürünleri de satışa sunuluyor.

Büfenin, özellikle uygun fiyat politikası ve sahil hattındaki konumu ile gençler arasında kısa sürede ilgi görmesi bekleniyor. Narista Kahve kiosklarının ilçede yaygınlaştırılması planlanıyor.

Emekliler lokalinde neler var?

İlk olarak Kasım 2024’te Çamtepe Mahallesi’nde hizmete giren Emekliler Lokali, Ilıca Mahallesi’ndeki ikinci şubesiyle kapasitesini artırdı. Lokallerde sıcak-soğuk içeceklerin yanı sıra gevrek, boyoz, tatlı çeşitleri ve sandviçler bütçe dostu fiyatlarla sunuluyor.

Üçüncü Emekliler Lokali’nin Huzur Mahallesi’nde açılması planlanıyor. Lokaller, emeklilerin sosyalleşebileceği, dinlenebileceği huzurlu ortamlar olarak tasarlandı.