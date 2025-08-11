Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Narlıdere Belediyesi, ilçe halkının ruh sağlığını korumak ve yaşam kalitesini artırmak amacıyla hayata geçirdiği ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetiyle önemli bir ihtiyaca cevap veriyor.

500’den fazla vatandaş faydalandı

Belediyeye bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren danışmanlık birimi, şimdiye kadar 500’ün üzerinde vatandaşa destek verdi. Bireysel ve ailevi sorunlara yönelik profesyonel destek sunan hizmet, ilçe sakinlerinden yoğun ilgi görüyor.

Alanında uzman ekip görev yapıyor

Psikolojik danışmanlık hizmeti kapsamında; psikolojik iyi oluş, duygu düzenleme, stres ve kaygı yönetimi, ergen danışmanlığı, akran ve siber zorbalık, evlilik öncesi ve sonrası uyum gibi birçok konuda rehberlik sağlanıyor. Alanında uzman psikologlar tarafından yürütülen süreçte danışanların ihtiyaçlarına göre bireysel görüşmeler planlanıyor.

Danışmanlık randevuyla veriliyor

Vatandaşların ücretsiz olarak faydalanabildiği danışmanlık hizmeti, randevu sistemi ile yürütülüyor. Hizmetten yararlanmak isteyenler, Pakize Ateş Danışma Merkezi’ne şahsen başvurarak ya da 0 232 239 73 00 numaralı telefonu arayarak randevu oluşturabiliyor.

Başkan Erman Uzun’dan sosyal destek vurgusu

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, göreve geldikleri günden bu yana sosyal belediyecilik alanında birçok yeni hizmeti hayata geçirdiklerini belirterek, “Vatandaşlarımızın fiziksel olduğu kadar ruhsal sağlığına da önem veriyoruz. Psikolojik danışmanlık hizmetimizle vatandaşlarımıza hem bireysel hem de ailevi konularda destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.









