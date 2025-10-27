Bahar Kalkanı Harekâtı sırasında şehit olan Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları’nın adı, Narlıdere’de açılan parkla yaşatılacak. Altıevler Mahallesi’nde düzenlenen törene şehidin ailesi, ilçe protokolü, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Narlıdere Belediyesi tarafından Altıevler Mahallesi Derviş Sokak’ta açılan Şehit Teğmen Ali Emre Fırıncıoğulları Parkı, törenle hizmete sunuldu. Kurdele kesimi öncesi Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve İlçe Müftüsü Dr. Veli Vehbi Bardakçı tarafından dua okundu. Tören, şehitler için lokma dağıtımı ile sona erdi.

Şehidin annesi Esra Fırıncıoğulları Bige, oğlunun hayatı boyunca cesur ve vatansever olduğunu belirterek, “Ali Emre hep asker olmak istiyordu. Bu park bizim için çok kıymetli. İsimlerinin ve gülüşlerinin unutulmamasını istiyoruz” dedi.

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, şehitlerin milletin bağımsızlığı ve birliğinin teminatı olduğunu vurgulayarak, “Bu park sadece bir yeşil alan değil, bir vefa nişanesidir. Şehidimizin adı ve cesareti Narlıdere’de yaşatılacak” ifadelerini kullandı.

Narlıdere Kaymakamı Kadir Taner Eser, “Şehidimizin mekânı cennet, kabri nurdur. Bu park gençlerimize ve bizlere emanettir. Şehidimizin adını yaşatan herkese teşekkür ediyorum” dedi.