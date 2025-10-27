Kulüpler Birliği, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun açıkladığı Türk hakemlerindeki bahis skandalına ilişkin resmi açıklama yaptı. Birlik, hakemler ve ilgili kişilere disiplin ve yargı süreçlerinin işletilmesini talep etti.

Kulüpler Birliği, Hacıosmanoğlu’nun basın toplantısında açıkladığı "profesyonel liglerde görev yapan 571 aktif hakemden 371’inin 6 bahis şirketinden bir veya birkaçında hesabının olduğu" bilgisini futbol camiasında büyük şaşkınlıkla karşıladığını belirtti.

Birlik, Türk futbolunun itibarı ve güvenilirliği açısından süreci önemli bulduklarını ve Federasyonun şeffaflık iradesini takdir ettiklerini ifade etti. Hakemlik müessesesinin futbolun adaletinin teminatı olduğunu vurgulayarak, etik dışı davranışlara müsamaha gösterilmeyeceğini açıkladı.

Kulüpler Birliği, Futbol Disiplin Talimatı’na aykırı davranışları tespit edilen hakemler için Federasyon tarafından disiplin süreçlerinin başlatılmasını, kanunlara aykırı eylemlerde bulunanların ise Cumhuriyet Savcılıklarınca araştırılmasını ve yargı süreçlerinin işletilmesini talep etti.

Birlik, Türk futbolunun temiz, adil ve güvenilir bir zeminde ilerlemesi için sürecin hem destekçisi hem de takipçisi olacaklarını açıkladı.