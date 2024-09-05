Yağmur Bağlar’ın ‘Havariler’ Sergisi İzmir’de Açıldı!

İzmir Kültür Sanat Fabrikası, Ressam Yağmur Bağlar’ın “Havariler” isimli sergisine ev sahipliği yapıyor. “Boyutun değiştikçe bakış açın değişir” mottosuyla yola çıkan sergi, sanatseverleri duygunun ve ruhun kaybolduğu bir dünyada sorgulamaya davet ediyor. Bağlar, eserleri aracılığıyla dijital dünyanın duygusuzluğunu eleştirirken, sanatın modern dünyada nasıl sıkıştığını gözler önüne seriyor.

“Sanat yer altına saklandı”

Sergisini “karanlığa isyan eden aydınlığın kurtuluşuna sığınma arzusu” olarak tanımlayan Yağmur Bağlar, hızla dijitalleşen çağda sanatın ve duygunun yitip gittiğine dikkat çekiyor. “Ruh olmadan duygu olamaz” diyen Bağlar, günümüzde sanatçının ne çizeceğine kimin karar verdiğini sorgularken, sanatın bir duvarda asılı kalamayacak kadar derin bir ifade biçimi olduğunu vurguluyor.

Sanat ve adalet üzerine derin bir sorgulama

Bağlar, sanat dünyasının maddi kaygılarla sınırlandırıldığına dikkat çekerken, sanatın toplumun ruhunu beslemesi gerektiğini savunuyor: “Sanat eşittir nakit para” anlayışının doğru gibi göründüğü bu dünyada, zamanın gerisinde kalmadığını fakat adalet duygusunun kaybolduğu bir dünyaya “merhaba” dediğini belirtiyor. Avukat olma yolundan ressamlığa geçiş yapmış olan Bağlar, sergisinde kişisel ve toplumsal adalet arayışını, sanatın özgürleştirici gücünü izleyiciye hissettirmeye çalışıyor.

“Adalet toplumun oksijenidir”

Sanatını toplumsal bir eleştiri aracı olarak kullanan Bağlar, “Adalet, toplumun oksijenidir” derken, dünyada adalet duygusunun yitirilmiş olmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiriyor. Kendisini en büyük yaşam hakkının elinden alınmış hissettiğini ifade eden ressam, “Biri de demiyor ki derdin ne senin?” diyerek eserlerinde bu sorunun yanıtını arıyor.

Yağmur Bağlar’ın çarpıcı ve sorgulayıcı eserleri, dijital dünyanın duygusuz yüzüne karşı bir başkaldırı niteliğinde. 20 Eylül’e kadar İzmir Kültür Sanat Fabrikası’nda ziyaret edilebilecek sergi, sanatseverleri yeni bir bakış açısı geliştirmeye davet ediyor.