Narlıdere Belediyesi, yerel yönetimlerde dayanışma ve ortak hareket etme kültürünü güçlendirecek önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Narlıdere İMECE Derneği Başkanı ve Ayvalık Belediyesi Başkan Yardımcısı Erkan Karasu, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Belediye Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeye, Narlıdere Belediye Meclis Üyesi Yasin Köse, Umut Tiyatro Topluluğu Yönetmeni Orhan Demir ve Narlıdere İMECE Derneği Yöneticisi Cemal Kaya da katıldı. Samimi bir atmosferde geçen buluşmada, kültür, sanat ve sosyal projeler başta olmak üzere yerel yönetimlerde iş birliği imkânları ele alındı.

Ziyaretin ardından açıklama yapan Erkan Karasu, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, “Dernek olarak dostluk bağlarını güçlendirmek, kültür, sanat ve sosyal projelerde omuz omuza çalışmak istiyoruz. Dayanışma kültürünü yaygınlaştırarak halkımızın yararına projeler üretmeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Erman Uzun ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yerel yönetimlerin güç birliği yapmasının toplumun gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.