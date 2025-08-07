Narlıdere Belediyesi, iklim değişikliğine karşı önemli bir adım atarak Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nı (SECAP) yayımladı. Plan, ilçenin karbon salımını azaltmayı, enerji verimliliğini artırmayı ve doğa dostu uygulamaları yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Narlıdere SECAP, “Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi” (Global Covenant of Mayors) kapsamındaki “Enerji Dönüşümü İçin AB Batı Balkanlar ve Türkiye Belediye Başkanları Sözleşmesi” (EU4 Energy Transition – Covenant of Mayors in the Western Balkans and Türkiye) projesi çerçevesinde hazırlandı. Plan, Narlıdere’yi iklim krizlerine karşı daha dirençli ve sürdürülebilir bir geleceğe taşımayı hedefliyor.

İklim Değişikliği ile Bilimsel Mücadele

Hazırlanan eylem planında, iklim temelli saha çalışmaları, sera gazı azaltım senaryoları, risk ve kırılganlık analizleri gibi bilimsel veriler yer alıyor. Ayrıca akıllı şehir uygulamaları, sıfır atık sistemleri, çevreci ulaşım çözümleri ve doğa dostu projeler planın temel odak alanları arasında yer alıyor.

Başkan Erman Uzun: “En Büyük Destekçimiz Narlıdereli Komşularımız”

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, iklim değişikliğinin sadece çevre değil, yaşam kalitesiyle doğrudan ilgili olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“İzmir’in su kaynaklarında yaşanan azalma, iklim krizinin ne kadar yakıcı olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz de bu doğrultuda Narlıdere’mizin geleceğini garanti altına almak için SECAP’ı oluşturduk. Hem yerel düzeyde hem uluslararası ölçekte adımlar atacağız. Aklın ve bilimin ışığında yürüttüğümüz bu süreçte en büyük gücümüz komşularımız olacak.”

Narlıdere SECAP, aynı zamanda uluslararası işbirliklerine ve fon kaynaklarına erişim için bir rehber niteliğinde olacak.

Vatandaşlar, eylem planının detaylarına Narlıdere Belediyesi’nin resmi internet sitesinde yer alan duyurular bölümünden ulaşabiliyor.