NASA, 46 metrelik 2024 NS1 adlı asteroidi Dünya’ya yaklaşırken tespit etti ve bu dev gök cisminin 2 Ağustos'ta saatte 27 bin 274 km hızla Dünya'nın yaklaşık 2 milyon kilometre yakınından geçeceğini duyurdu. Apollo asteroitleri grubuna ait olan 2024 NS1, Dünya’nın yörüngesinden geçerken şu an için bir tehlike oluşturmasa da NASA tarafından dikkatle izleniyor.

Göktaşı ve yörünge özellikleri

2024 NS1, Apollo asteroitleri grubunun bir üyesi olup, Güneş etrafındaki yörüngesi Dünya'nın yörüngesinden daha geniş bir yörüngeye sahip. Ancak, bu tür asteroitler Dünya’nın yörüngesini geçme potansiyeline sahiptir. NASA, bu göktaşının yörüngesinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını sürekli olarak izliyor.

Güvenlik önlemleri ve izleme

NASA, asteroidin potansiyel bir tehdit oluşturmadığını belirtiyor, ancak uzay taşının hareketlerini dikkatle takip ediyor. Uzmanlar, asteroidin Dünya'ya olan yakın geçişinin, gelecekteki olası riskler için önemli bir gözlem fırsatı sunduğunu vurguluyor.