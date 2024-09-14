Hava kirliliği, küresel bir sorun haline gelirken, NASA'nın bitkiler üzerine yaptığı araştırmalar ev ve ofislerimizde daha temiz bir hava sağlayabileceğimizi gösteriyor. NASA’nın 1989 yılında yaptığı araştırma, havadaki zararlı kimyasalları emen ve oksijen üreten 10 bitkiyi ortaya koydu. Bu bitkiler, yaşam alanlarımızda daha sağlıklı bir atmosfer yaratmak için ideal çözümler sunuyor.

1. Areka palmiyesi (Dypsis lutescens)

Tropikal bir esinti yaratan bu bitki, büyük yaprakları sayesinde havadaki zararlı kimyasalları emer. Ev ve ofislerde estetik bir görünüm sunarken, ortam havasını temizlemesiyle de bilinir.

2. Paşa kılıcı (Sansevieria trifasciata)

Az bakım gerektiren paşa kılıcı, gece boyunca oksijen üretir. Özellikle yatak odalarında kullanıldığında, daha temiz bir uyku ortamı sağlar.

3. Pothos sarmaşığı (Epipremnum aureum)

Hızlı büyümesi ve düşük bakım ihtiyacı ile bilinen bu sarmaşık, toksik maddeleri absorbe etme yeteneği sayesinde evdeki havayı temizler.

4. Çin her dem yeşili (Aglaonema modestum)

Loş ışıkta dahi yaşayabilen bu dayanıklı bitki, hem dekoratif hem de hava temizleme özellikleriyle öne çıkar.

5. Kurdela bitkisi (Chlorophytum comosum)

Uzun ve ince yapraklarıyla dikkat çeken bu bitki, evde kolayca yetiştirilebilir ve havadaki toksinleri azaltır.

6. Samasora (Chamaedorea seifrizii)

Küçük alanlar için ideal olan bu minik palmiye, az ışıkta bile etkili bir hava temizleyici olarak görev yapar.

7. Benjamin (Ficus benjamina)

Ağaç formunda bir bitki isteyenler için Benjamin, evde doğal bir hava yaratırken, havayı temizlemeye de yardımcı olur.

8. Duvar sarmaşığı (Hedera helix)

Yıldız şeklindeki yapraklarıyla evinize estetik katarken, havadaki zararlı maddeleri de emer.

9. Barış çiçeği (Spathiphyllum)

Güzel beyaz çiçekleriyle dikkat çeken barış çiçeği, zarif görüntüsünün yanı sıra, iç mekan havasını temizleme özelliğine de sahiptir.

10. Dracaena marginata (Mısır çamı)

Uzun ince gövdesi ve kenarları kırmızı çizgili yapraklarıyla dikkat çeken bu bitki, düşük ışık koşullarında bile havayı temizler ve kolayca yetiştirilir.