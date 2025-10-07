İstanbul Beykent Üniversitesi’nde Marmara depremi gündemine değinen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Marmara Denizi’nde 7.8 büyüklüğünde deprem beklentisinin gerçekçi olmadığını belirtti.

Kuzey anadolu fayı adalardan geçmiyor

Üşümezsoy, Marmara Denizi’ndeki fay yapısına dikkat çekerek “1999 depreminden sonra Adalar bölgesinin büyük deprem beklenen bölge olarak gösterildiğini” hatırlattı. Jeoloji uzmanı, “Adalar fayı gerildiği için kat kat çöküyor. Kuzey Anadolu Fayı Adalardan geçmiyor, Yalova ve Çınarcık’tan geçiyor” dedi.

7.8’lik deprem için 400 Km fay gerekir

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerine atıf yapan Üşümezsoy, Marmara’da 7.8 büyüklüğünde deprem olasılığını değerlendirdi:

1 km’lik yırtık → 4 büyüklüğünde deprem

10 km²’lik yırtık → 6 büyüklüğünde deprem

1000 km uzunluk → 7 büyüklüğünde deprem

Marmara Denizi’nin ise 150 km uzunluğunda olduğunu ve 10–15 km derinliğe sahip olmadığını belirten Üşümezsoy, bu nedenle 7.8 büyüklüğünde deprem beklentisinin gerçekçi olmadığını söyledi.

Tarihsel fay kırılmaları

Yalova ile Yeşilköy arasındaki 65 km’lik fayın 1894’te kırıldığını hatırlatan Üşümezsoy, “Bir kere kırıldıktan sonra yeniden kırılması için stresin yeniden büyümesi gerekir” dedi. Marmara’da önceki büyük depremler ve fay yapısının incelendiğini vurguladı.

Marmara depremi risk değerlendirmesi

Üşümezsoy, “Marmara Denizi’nde daha önce kırılmış bir fay var. 100 yıldan beri beklediğimiz büyük deprem 17 Ağustos’ta meydana geldi. Bundan sonra söylendiği gibi devasa bir fay bulunmuyor” ifadelerini kullandı.