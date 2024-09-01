Son ödeme tarihini geçmek

Kredi taksitlerinizi veya kredi kartı borcunu son ödeme tarihinden sonra yatırmak veya hiç yatırmamak, kredi notunuzu olumsuz etkiler. Bu durum, gecikme geçmişinizde kayıtlı olarak kredi raporunuza işlenir.

Asgari ödemenin altına düşmek

Kredi kartı borcunuzun asgarisinden daha az ödeme yapmak, kredi notunuzu düşürebilir. Kredi kartı ödemelerinin asgari tutarının altında kalmak, finansal sorumluluğunuzu yeterince yerine getirmediğinizi gösterir.

Ek hesap faizini geciktirmek

Ek hesapların faizlerini gecikmeli olarak ödemek, kredi notunuzu olumsuz etkileyebilir. Bankalar, hesap yönetiminizin düzenliliğine dikkat eder ve geç ödeme durumları kredi notunuzu etkiler.

Limitleri doldurmak

Ek hesap veya kredi kartı limitlerini doldurmak, sadece geç ödeme değil, limitleri aşma durumunda da kredi notunuzu düşürebilir. Limit aşımı, kredi kullanımınızda aşırıya kaçtığınız izlenimini yaratır.

Kredi notunuzu korumak için bu faktörlere dikkat etmek, finansal sağlığınızı ve kredi geçmişinizi olumlu yönde etkileyecektir.