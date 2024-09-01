Netflix Türkiye, bu hafta da en çok izlenen dizilerini açıkladı ve listeye göre izleyicilerin favorisi yine değişmedi. 2. sezonuyla büyük bir ilgi gören "Zeytin Ağacı", üst üste haftalardır zirvede yer alarak başarısını perçinlemeye devam ediyor. Dizi, dramatik kurgusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicilerin gönlünde taht kurarken, 1. sezonu da hala listelerdeki yerini koruyor.

Netflix Türkiye'nin İlk 8'i: Hangi Diziler Zirvede?

Zeytin Ağacı: Dramatik anlatımı ve çarpıcı hikayesiyle izleyicileri ekrana kilitleyen "Zeytin Ağacı", hem 2. sezonu hem de 1. sezonuyla listede ilk iki sırayı kapmış durumda. Too Hot to Handle: İlişki dinamiklerini farklı bir perspektiften ele alan bu reality show, izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Yarışmacıların birbirinden ilginç mücadeleleri, izleyenleri eğlendirirken düşündürüyor. Vikings: Valhalla: Tarihsel drama sevenlerin vazgeçilmezi olan "Vikings: Valhalla", aksiyon dolu sahneleri ve derinlemesine işlenen karakterleriyle popülerliğini sürdürüyor. Cobra Kai: Efsanevi "Karate Kid" serisinin devamı niteliğindeki bu dizi, nostalji rüzgarları estirirken, dövüş sanatlarıyla dolu sahneleriyle izleyicilere heyecan dolu anlar yaşatıyor. Supacell: Süper güçlere sahip sıradan insanların hikayesini anlatan bu bilim kurgu dizisi, izleyicilere hem aksiyon hem de duygusal anlar sunarak dikkat çekiyor. The Decameron: Orta Çağ İtalya'sında geçen bu dizi, salgın döneminde yaşananları farklı hikayelerle ele alarak izleyicileri zamanda bir yolculuğa çıkarıyor. Kimler Geldi, Kimler Geçti: Türk izleyicilerin nostaljik duygularına hitap eden bu dizi, tanıdık yüzlerle dolu ve her bölümde farklı bir hikaye sunuyor. İzleyenlere geçmişin anılarını tazeletiyor. Sosyal hareketler ve bunların toplum üzerindeki etkileri Sweet Home: Korku ve gerilim türündeki bu Güney Kore yapımı dizi, ürkütücü atmosferi ve sürükleyici kurgusuyla izleyicileri ekran başına çekmeye devam ediyor.

Bu haftanın Netflix Türkiye listesi, hem yerli hem de yabancı yapımların geniş bir yelpazede izleyicilere hitap ettiğini gösteriyor. "Netflix'te ne izlesem?" diye düşünenler için bu liste, belki de karar vermenize yardımcı olabilir.