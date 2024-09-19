Haberekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın haberine göre, Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Başkanı Naşit Birgüvi, Ege TV’de sığınmacı politikaları ve Türkiye’nin mevcut siyasi durumu üzerine çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sığınmacı sorununu bir beka meselesi olarak tanımlayan Birgüvi, iktidarın bu konuda yetersiz kaldığını belirterek erken seçim çağrısında bulundu. Ayrıca, yerel yönetimlerin performansını eleştirirken, İzmir’in siyasi konumu ve ülke üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Sığınmacı politikaları ile ilgili konuşan Naşit Birgüvi, “Zafer Partisi Türkiye’yi yönetmeye talip bir parti. Bu partinin sadece bir sığınmacı politikası olamaz. Bu devleti mutlu edecek politikası var ancak sığınmacı sorunu bir kambur gibi ve bu sorunu çözmeden diğerlerine odaklanmak imkansız. Sığınmacı sorunu artık bir beka sorunudur. Atatürk’ün kurduğu cumhuriyeti tekrar var etmek için yaşatmak isteyen bir siyasi partiyiz. Bizi taşmaya çalışanlar bunu bizden daha iyi biliyorlar” dedi.

Erken seçim vurgusu

Başkan Birgüvi, “Zafer Partisi’nin bütün kadroları Türkiye’yi yönetebilecek yeterlilikte kadrolardır. Her konuda bir uzmanımız var. Bize hem engel koyup sonrada yönetecek kadronuz var mı diyorlar. Erken seçime gebeyiz. Çünkü mevcut iktidar Türkiye’nin problemlerini çözmek gibi yeterliliği kalmadı ancak gitmemek için ellerinden gelen yapacaklar. Parlamenter sisteme geçmenin arayışındalar. Güçsüzlüklerini itiraf etmek istemiyorlar. 2025 benim açımdan kaçınılmaz bir süreçtir ama 2026 ya da sarkabilir ama 2028 e asla kalmaz bu seçim. Çünkü tıkanmışı. Ülkeyi yönetemiyorlar. 12500 lira ile bir emeklinin geçinebilmesi mümkün mü mutfaklar harlanmış, piyasayı kontrol edemez noktaya gelmişler. Zafer Partisi erken seçime her zaman hazır. 81 ilde teşkilatlarımız mevcut. 8 Aralık’ta da büyük kurultayımız var. CHP’nin ana muhalefet görevini yaptığına inanmıyorum. CHP sarı muhalefettir. Onlar AK Parti’nin ayakta kalmasına en büyük destekçi oldular ” diye konuştu.

İnkar etti, yüzü kızarmadı

Başkan Birgüvi, Ümit Özdağ ve Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki protokol krizine yönelik de şu ifadelere yer verdi: “Kemal Kılıçdaroğlu kazanıp da bunu gerçekeştirmeseydi onun ayıbı olurdu. Chp nin hdi le flörtünün önünü kesmek ve sığınmacıların ülkemizden tahliyesini gerçekleştirmek içindi. Bunu inkar etmiş de olsa yüzü de hiç kızarmadı halen farklı kelimelerle kendini aklamaya çalıştı ama kamuoyu denilen bir vicdan var. Bu protokol hayata geçmiş olsaydı yani Cumhurbaşkanı seçilmiş olsaydı bunu sokmayacak kadar kıvıracaktı.”

Yangınlar kundaklamadır

İzmir yangınları hakkında da değerlendirmede bulunan Birgüvi, “Biz 3-4 noktada yangın bölgesine gittik. AFAD görevlileri bizi götürdü. Eş zamanlı değişik bölgelerde çıkması anızdan kaynaklı ya da sıcaklık etkisiyle kanaatini taşımadıklarını paylaşmışlardı ya terör örgütleri kundakladılar. Ya da yaptırıldı. Yangından 20 gün sonra yanan bölgeler imara açıldı Cumurbaşkanlığı kararnamesiyle Bunun manasını vatandaşın takdirine bırakıyorum” diye konuştu.

Emanet verdiğimiz oyları alacağız

Birgüvi, “İzmir Türkiye siyasetinde her zaman muhalefet duruşuyla Türkiye siyasetine ayar vermiş bir ildir. 22 senedir ak parti Türkiye’nin her iline girdi ama İzmir’in büyük şehrini alamadı. İzmir’in bu dik duruşu onların psikolojine zarar verdi. İzmir’i alamadıkları için kahroldular. Zafer Partisi dün CHP’ye emanet verdiği oyları almak üzere yola çıkan bir parti” ifadelerine yer verdi.

Tugay piyangodan çıktı

Başkan Birgüvi, Cemil Tugay’ın seçildiğinden bu yana hiçbir şey yapmadığını iddia ederek, “Eren Erdem’in Cemil Tugay ile söylediklerine harfiyen katılıyorum. 5 ay içinde sadece koltuğa oturdu. İcraat yok. Elle tutulur bir şey yok. Belediyede 40 bin kişi çalışıyor bunun stratejik amaçlı olduğunu iddia ettik. İZSU’nun daire başkanını neden temizlemiyor? PKK kandilden talimat alıyor. Ha ormanları yakan ha o daire başkanının orda oturması. Pislik temizliyorsa Cemil Tugay temizlesin onları. Elimizde başka isimlerde var. Kilit kadrolarda HDP ile anlaşma yaptıkları kişiler var. Biz onlara zaman tanıyoruz. Bunlar çift yumurta ikizi. İkisi de birbirinin açıklarını ortaya koymuyor. Cemil Tugay hiçbir iş yapmıyor. Plankton patlaması tamamen kirlilikten oldu. Buna da hiçbir şey yapmayacaklar. Arıtma tesisleri çalışmıyor dedik. Hepsi belgeli. Kendi pisliklerini temizliyorlar. Cemil Tugay piyangodan çıktı. Karşıyaka da başarısız bir belediye başkanıydı. 8 milyar borcu vardı. 3 milyara yakın SGK borcu var. Bu borçları kim ödeyecek? Basmane çukurunun yüzde 30 belediyenin hakkı yakın tarihte bakanlığa devretti bakanlık şimdi oraya gökdelen dikecek. Büyükşehir belediye binasını yaptırtmak için bunu verdi. Sen bu binayı yapmaktan geri kalmış bir insansın İzmir’e ne verebilirsin? Kişisel olarak tabi ki bir sorunumuz yok kendisiyle” sözlerine yer verdi.

729 bin kayıp Suriyeli nerede?

Naşit Birgüvi, kayıp Suriyeliler hakkında da sorular yönelterek, “İzmir’de göç idaresinin resmi rakamlarına göre 300 bin civarında sığınmacı ve kaçak var. Bunun 500 bin civarında olduğunu iddia ediyoruz. Gidin ilçelerin ziraat odalarına hepsi kendi bölgelerinde kaç tane sığınmacı ve kaçak çalıştırdıklarını herkesten iyi biliyorlar. 18-20 bin kişi çalışıyor diyorlar. Türkiye bu noktaya gelmiş. İran’da yaklaşık 5 milyon Afgan var 2 milyon Afgan’ı kendi ülkesinden atmak için hazırlık yapıyor. Sınırlarımızdan içeri giriyorlar. Son yıllarda uyuşturucu, fuhuş, cinayet olayları arttıysa hepsinin altı Türkiye’de kaçak bulunanlara dayanıyor. 729 bin kayıp Suriyeli var. Bunu bakanlık açıkladı. 100 bin tane yapı stoğunun onlar tarafından dolduğunu bunlar boşaldığı takdirde konut fiyatlarının düşeceğini çok basit bir şekilde analiz edebilirsiniz. Hayat pahalılığının yegane sebebi de bunlardır. Sığınmacılar ayağımıza takılmış taşlardır. Bu üreme hızıyla 21 milyon olacaklar ve azınlık haklarından faydalanma talebinde bulunacaklar. İşte o zaman felaket olacak. Her türlü tehdit oluşturuyorlar. 12 senede 164 milyar dolar bunlara para harcamışız ve hala daha harcıyoruz. Deprem konutlarını hala yapamadık. Bunlara para buluyoruz buna para bulamıyoruz. Ülkede kendi gettolarını kurdular. Bizi kendi yanlarında çalışan hale getirecekler” sözlerini kulandı.

Cumhurbaşkanını ürkütmüşüz

Recep Tattip Erdoğan’ın yurt dışındaki şikayeti üzerine de yorum yapan Naşit Birgüvi, “Cumhurbaşkanının yakındığı muhalefet bizzat zafer partisidir. Zafer partisi ilk seçimlerde parlamentoya çok güçlü girecek. En büyük geri yollama projesini hayata geçireceğiz. 1 yıl içinde mültecileri ülkemizden tahliye edeceğiz. Demek ki Cumhubaşkanını demek ki fazla ürkütmüşüz” dedi.

Narin bebeğin katili biliniyor

Türkiye gündemini sarsan Narin bebek hakkında da konuşan Birgüvi, “Sinan ateşin katilini bulduk mu? Narin bebeğin katili olan muhtemele kişinin evinin altı Hizbullahın silah deposu çıktı. O köyün imamı toplu seks yapmaktan gözaltında. 60 kişinin içinde bir katili bulamıyorsanız sözün bittiği yerdir. Neden çözemiyorsunuz? Kimin öldürdüğü belli yerler tarafından biliyor olmasına rağmen. Adalet bakanı, iç işleri bakanı, saray biliyor bunları ama açıklamıyorlar. İmam ifadesinde toplu seks yaptık diyor. Katil bulunamıyor ve dikkat başka yere çekiliyor. Hizbullahın silah deposu narin bebeğin amcasının evini altı. Orası silah deposu olacak kadar neden göz yumdunuz? bunu neden deşifre etmiyorsunuz? Türkiye’de adalet bitmiş. Tamamen siyasi hesaplar var. O katil bulunacak diye çok da umutlu değilim” diyerek çarpıcı açıklamalarda bulundu.