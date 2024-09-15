NATO Askeri Komitesi, Hollanda Deniz Kuvvetleri Amirali Rob Bauer’in Başkanlığı’nda dün Çekya’nın başkenti Prag’da toplandı. Toplantı sonrası basına konuşan Bauer, “Yani sadece oklarla savaşmakla kalmıyor, aynı zamanda okçuya da saldırıyorsunuz” dedi.

NATO Askeri Komitesi dün Prag’da toplandı. Toplantı sonrası Hollanda Deniz Kuvvetleri Amirali Bauer ve Çekya Genelkurmay Başkanı Karel Rehka, ortak basın toplantısı düzenledi.

Ukrayna’nın uzun menzilli silahlarını Rusya topraklarında kullanmasına ilişkin gelen soruyu yanıtlayan Bauer, “Silahlı çatışma hukuku uyarınca, saldırıya uğrayan her ulusun kendini savunma hakkı vardır ve bu hak kendi ulusunuzun sınırında durmaz. Yani size saldıran ulusa saldırma hakkınız vardır. Askeri terimlerle bunu yaparsınız çünkü size saldıran düşmanı zayıflatmak istersiniz. Yani sadece oklarla savaşmakla kalmaz, okçuya da saldırırsınız. Askeri açıdan bunu yapmak için iyi bir neden vardır; düşmanı zayıflatmak, lojistik hatları, yakıtı ve cepheye gelen mühimmatı zayıflatmak” dedi.

Çekya Genelkurmay Başkanı Rehka, Bauer’e katıldığını belirterek, “Uluslararası hukuka ve silahlı çatışmaya uygun olması kaydıyla Ukraynalıların Rusya topraklarındaki hedefleri vurmasının tamamen meşru ve yasal olduğunu düşünüyorum. Çek Cumhuriyeti olarak Ukrayna'ya sağladığımız silahlar konusunda herhangi bir kısıtlama getirmiyoruz. Ukrayna'nın bu silahı nasıl kullanacağına kendisinin karar vermesi gerektiğini düşünüyoruz” diye konuştu.

"NATO'nun Moskova ile doğrudan savaşa girmesi anlamına gelir"

Rusya, Batı'yı, uzun menzilli silahlar kullanarak Rusya topraklarının derinliklerine saldırılar düzenlemesi için Ukrayna'ya yeşil ışık yakmaması konusunda uyarmıştı.

12 Eylül'de açıklama yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın uzun menzilli silahlarla ülkesinin topraklarına saldırmasının, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nün (NATO) Moskova ile "doğrudan savaşa girmesi" anlamına geleceğini söylemişti.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov da Putin'in uyarısının açık olduğunu belirtmiş ve “Bu açıklamanın hedeflenen taraflara ulaştığından hiç şüphemiz yok” demişti.