İzmir’de bulunan NATO Müttefik Kara Komutanlığı, 6 aylık süreyle istihdam edilmek üzere asistan pozisyonu için iş ilanı yayınladı. Açıklamaya göre, bu pozisyonda görev alacak kişiye brüt 97.728,69 TL maaş ödenecek.

Başvuruların internet üzerinden yapılacağı duyurulurken, son başvuru tarihi olarak 1 Ocak 2025 belirlendi.

Başvuru süreci ve detaylar

İlana başvuracak adayların, gerekli belgelerle birlikte belirlenen tarihe kadar başvurularını tamamlamaları gerekiyor. NATO yetkilileri, başvuruların eksiksiz yapılması konusunda adayları uyardı.

Pozisyonun detayları:

Görev Yeri: NATO Müttefik Kara Komutanlığı, İzmir

Süre: 6 ay

Maaş: Brüt 97.728,69 TL

Nasıl başvurulur?

Başvurular, internet üzerinden kabul edilecek olup, ilgili detaylar ilan verilen site üzerinden ulaşılabilir.