AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 8 Şubat’ta yapılacak kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından, yerine Abdullah Özdemir’in getirileceği kesinleşti. Özdemir’in İstanbul İl Başkanlığı görevine gelmesiyle, Bağcılar Belediyesi’nde yeni başkanın belirlenmesi için hazırlıklar başladı.

Bağcılar’da yeni başkan seçimi başladı

Bağcılar Belediye Meclisi, Abdullah Özdemir’in İstanbul İl Başkanlığı’na atanması durumunda boşalacak belediye başkanlığı koltuğu için toplandı.

Seçim süreci nasıl işleyecek?

Belediye başkanı, meclis üyeleri arasından gizli oy yöntemiyle seçilecek. İlk iki turda üye sayısının üçte iki çoğunluğu aranacak. Çoğunluk sağlanamazsa üçüncü turda salt çoğunluk yeterli olacak. Dördüncü turda ise en fazla oyu alan aday başkan seçilecek.

Mecliste partilerin gücü

Bağcılar Belediye Meclisi’ndeki sandalye dağılımı:

AK Parti: 25 üye

CHP: 15 üye

MHP: 4 üye

BBP: 1 üye

Cumhur İttifakı’nın toplam 30 üyelik çoğunluğu sayesinde başkanlık görevini AK Parti’nin devam ettireceği kesinleşmiş durumda.

Abdullah Özdemir kimdir?

1983 yılında Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde doğan Abdullah Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği mezunudur. İstanbul Kültür Üniversitesi’nde “Deprem ve Yapılar” alanında yüksek lisans yaptı.

Siyasete AK Parti Bağcılar Gençlik Kolları’nda başladı ve 2007-2013 yılları arasında Gençlik Kolları Başkanlığı görevini üstlendi. 2014’te Bağcılar ve İBB Meclis Üyesi seçildi. 2022 yılında Bağcılar Belediye Başkanlığı görevine getirildi.

Kentsel dönüşüm, sosyal yaşam ve kent estetiği konularında projelere imza atan Özdemir, halkla iç içe yönetim anlayışıyla büyük takdir topladı. Evli ve 2 çocuk babası olan Özdemir, AK Parti’nin en genç ve başarılı siyasetçilerinden biri olarak öne çıkıyor.

Özdemir’in İstanbul İl Başkanı olması durumunda belediye başkanlığı görevinden istifa etmesi bekleniyor. Yeni başkan, AK Parti’nin çoğunluğu sayesinde Cumhur İttifakı’nın içinden seçilecek.

AK Parti’nin İstanbul’da yeni bir döneme hazırlandığı bu değişim sürecinin, özellikle 2024 yerel seçimleri sonrası şehirde yeni bir vizyon oluşturması bekleniyor.