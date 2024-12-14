Fenerbahçe, ara transfer dönemine hazırlıklarını sürdürürken, sözleşmesi sona eren oyuncuları ile de görüşmelerini hızlandırdı. Sarı-lacivertliler, İrfan Can Kahveci ile sözleşme yenilerken, Osayi-Samuel ile de 3 yıllık yeni bir sözleşme için anlaşmaya çok yakın. Nijeryalı futbolcu, İngiltere'den beklediği teklifi alamayınca kariyerine Fenerbahçe’de devam etmeye karar verdi.

Osayi Samuel Fenerbahçe'ye Bağlı Kalıyor! İngiltere'den Teklif Yok (1)

Osayi-Samuel'in durumu ve Fenerbahçe ile geleceği

Osayi-Samuel, Fenerbahçe'de geçirdiği başarılı dönemin ardından kulübüyle yeni bir sözleşme imzalamak üzere. İngiltere'den gelen tekliflerin beklentisini karşılamaması üzerine sarı-lacivertlilerle anlaşma yapmaya karar verdi.

Fenerbahçe’deki performansı

26 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Fenerbahçe formasıyla 155 maça çıktı. Bu maçlarda 7 gol ve 14 asistlik katkı sağladı, takımının önemli oyuncularından biri oldu.

Osayi Samuel Fenerbahçe'ye Bağlı Kalıyor! İngiltere'den Teklif Yok (2)

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3 yıllık sözleşme

Osayi-Samuel, Fenerbahçe ile 3 yıllık yeni bir sözleşme imzalamak üzere. Kulüp ile anlaşmanın yakın olduğu, resmi açıklamanın ise birkaç gün içinde yapılması bekleniyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ