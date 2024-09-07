Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Nazan Akın Güneş, bronz madalya kazandı.
🇹🇷Nazan Akın Güneş'ten bronz madalya! 🥉— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 7, 2024
🥋 Sporcumuz, para judo kadınlar J1 kategorisi +70 kilo üçüncülük maçında Özbek rakibini mağlup etti.
Tebrikler Nazan! 👏 pic.twitter.com/1aHYMdOA6p
Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen müsabakada Özbekistanlı Feruza Ergasheva ile karşılaşan Nazan, rakibini 10-0 yenerek üçüncülüğü elde etti.
İkinci paralimpik madalyasını kazandı ve bayrağımızı gururla temsil etmeye devam ediyor. 😍— TRT Spor Yıldız (@trtsporyildiz) September 7, 2024
🥈 Londra 2012
🥉 Paris 2024
🇹🇷 Nazan Akın Güneş. #TRTSporDijital pic.twitter.com/6Kv858d4jJ
Londra 2012 Paralimpik Oyunları'nda da gümüş madalya kazanan Güneş, böylece kariyerindeki ikinci paralimpik madalyayı boynuna taktı.