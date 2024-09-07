Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda, judoda kadınlar +70 kilo J1 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Nazan Akın Güneş, bronz madalya kazandı.

Milli para halterci Sibel Çam, bronz madalyanın sahibi! Milli para halterci Sibel Çam, bronz madalyanın sahibi!

Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen müsabakada Özbekistanlı Feruza Ergasheva ile karşılaşan Nazan, rakibini 10-0 yenerek üçüncülüğü elde etti.

Londra 2012 Paralimpik Oyunları'nda da gümüş madalya kazanan Güneş, böylece kariyerindeki ikinci paralimpik madalyayı boynuna taktı.

Editör: Engin Keskin