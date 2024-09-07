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Londra 2012 Paralimpik Oyunları'nda da gümüş madalya kazanan Güneş, böylece kariyerindeki ikinci paralimpik madalyayı boynuna taktı.

İkinci paralimpik madalyasını kazandı ve bayrağımızı gururla temsil etmeye devam ediyor. 😍 🥈 Londra 2012 🥉 Paris 2024 🇹🇷 Nazan Akın Güneş. #TRTSporDijital pic.twitter.com/6Kv858d4jJ

Champ-de-Mars Arena'da düzenlenen müsabakada Özbekistanlı Feruza Ergasheva ile karşılaşan Nazan, rakibini 10-0 yenerek üçüncülüğü elde etti.

🇹🇷Nazan Akın Güneş'ten bronz madalya! 🥉 🥋 Sporcumuz, para judo kadınlar J1 kategorisi +70 kilo üçüncülük maçında Özbek rakibini mağlup etti. Tebrikler Nazan! 👏 pic.twitter.com/1aHYMdOA6p

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