Türk pop müziğinin unutulmaz ismi Nazan Öncel, hem şarkı sözleri hem de cesur duruşuyla müzik tarihine damga vurdu. İşte hayatı, kariyeri ve bilinmeyenleri...

Sokak Kızı lakabıyla tanınan Nazan Öncel, Türk pop müziğinin hem söz yazarı hem yorumcu olarak öncü isimlerinden biri. Sanat hayatına çok küçük yaşlarda adım atan Öncel, kendine has tarzıyla 1990'lardan günümüze kadar geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Nazan Öncel'in hayatının ilk yılları

6 Şubat 1956'da İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelen Nazan Öncel, öğretmen bir anne ve memur bir babanın çocuğudur. Doğum tarihi, anne ve babasının evliliklerinin ikinci yıl dönümüne denk gelir. Henüz 5 yaşındayken sinema ile tanıştı ve 1961 yapımı Acı Tesadüf filminde çocuk oyuncu olarak yer aldı.

Müzik sevgisini annesi Raziye Hanım'dan, edebi yönünü ise babası Muzaffer Bey'den alan Öncel, ortaokul yıllarında gitar çalıp şarkı söylemeye başladı. İlk sahne deneyimini 1969'da Kervanlar Orkestrası ile yaşadı. 1971'de 15 yaşındayken kurduğu Çılgınlar grubuyla düğün ve festivallerde sahne aldı.

Müzik kariyerine giriş

1975 yılında İzmir Radyosu'nun düzenlediği yarışmada bestelediği Annem şarkısıyla birincilik kazandı. 1978'de İstanbul'da ilk 45'liğini kaydeden sanatçı, "Sana Kul Köle Olmuştum" şarkısıyla tanındı. İlk uzunçaları olan Yağmur Duası ise 1982'de yayımlandı.

Öncel'in kariyerinde büyük çıkışı, 1991 yılında tamamı kendi sözlerinden oluşan Bir Hadise Var albümüyle geldi. "Aynı Nakarat", "Âşık Değilim Olabilirim" ve "Leylim Yar" gibi parçalarla büyük beğeni topladı.

Sokak kızı albümü ve müzikal dönüşüm

1996'da yayımladığı Sokak Kızı albümüyle müzikal tarzını sertleştiren Öncel, "Erkekler de Yanar", "A Bu Hayat" gibi parçalarla zirveye çıktı. 1999'daki Demir Leblebi albümü ise Türkiye'de tabu sayılan konuları işleyerek toplumsal duyarlılığın sembolü oldu.

2004'te çıkan Yan Yana Fotoğraf Çektirelim albümü ise ticari anlamda en başarılı işlerinden biri oldu. 2006'da çıkan 7'n Bitirdin albümündeki "Aşkım Baksana Bana" dijital ortamlarda satış rekorları kırdı.

Son yıllardaki çalışmaları

Nazan Öncel, son yıllarda hem kendi projelerinde hem de farklı sanatçılarla ortak çalışmalar yapmayı sürdürdü. Uzun yıllar birlikte çalıştığı müzisyen Hamit Ünadaş'ın Janti albümünde prodüktörlük yaparak iki şarkıda düet gerçekleştirdi.

Özel hayatı

Nazan Öncel, Salih Öncel ile yaptığı evlilikten Serkan Öncel adında bir erkek çocuğa sahiptir.

Diskografi (Seçmeli)

Sana Kul Köle Olmuştum (1978)

Yağmur Duası (1982)

Bir Hadise Var (1991)

Ben Böyle Aşk Görmedim (1994)

Göç (1995)

Sokak Kızı (1996)

Demir Leblebi (1999) Hazal Kaya, Ayşe Barım ile yollarını ayırdı!

Yan Yana Fotoğraf Çektirelim (2004)

7'n Bitirdin (2006)

Hayvan (2011)

Bazı Şeyler (2014)

Aşkitom (2015 - Single)

Sakin Ol Şampiyon (2016 - Single)