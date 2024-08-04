Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, Nazilli Muhtarlar Derneği'nin düzenlediği tanışma ve dayanışma kahvaltısında mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. ÖR-KOOP kahvaltı salonunda gerçekleştirilen etkinlikte, sosyal belediyecilik anlayışı ve mahallelerin ihtiyaçları üzerine kapsamlı bir görüş alışverişi yapıldı.

Başkan Tetik'ten sosyal belediyecilik vurgusu

Nazilli Muhtarlar Derneği'nin düzenlediği kahvaltıya, Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Vekili ve Muğla Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Gümüş de katıldı. Başkan Tetik, kahvaltının ardından yaptığı konuşmada, "Nazilli Muhtarlar Derneği’nin düzenlediği kahvaltıda değerli mahalle muhtarlarımız ile bir araya geldik. Sosyal belediyecilik anlayışımız çerçevesinde mahallelerimizin ihtiyaçları ve projelerimiz hakkında fikir alışverişinde bulunduk" dedi. Başkan Tetik, muhtarlarla işbirliği içinde çalışarak Nazilli'nin daha iyi bir yer haline gelmesi için gerekli adımları atacaklarını belirtti.

Muhtarların ihtiyaçları ve beklentileri

Etkinlikte, muhtarlar, mahallelerinin ihtiyaçlarını ve karşılaştıkları zorlukları Başkan Tetik'e aktarma fırsatı buldu. Kahvaltıda, Nazilli'nin çeşitli mahallelerinden gelen muhtarlar, yerel sorunlar, altyapı eksiklikleri ve sosyal projeler hakkında bilgi verdi. Muhtarlar, Başkan Tetik'in yaklaşımından memnun olduklarını ifade ederken, bu tür toplantıların yerel yönetimle vatandaşlar arasında daha güçlü bir iletişim sağladığını belirttiler.

Türkiye Muhtarlar Federasyonu'nun katılımı

Kahvaltıya katılan Türkiye Muhtarlar Federasyonu Genel Başkan Vekili Kadir Gümüş, muhtarların yerel yönetimler ile olan ilişkilerinin önemine değinerek, "Bu tür etkinlikler, muhtarlarımızın sorunlarını doğrudan yetkililere iletmesi açısından büyük önem taşıyor. Başkan Tetik’in muhtarlarımızla bir araya gelerek ihtiyaçları dinlemesi, yerel yönetimin etkinliğini artıracaktır" şeklinde konuştu.