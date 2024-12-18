Nazilli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi’nde düzenlediği ‘Nostaljik Şarkılar’ konseriyle 500’ü aşkın sanatseveri ağırladı. Şef Mustafa Dinçkol’un yönetiminde, Mine Aytan’ın sunumuyla gerçekleşen konser yaklaşık iki saat sürdü.

Müzik dolu bir gece

25 kadın, 15 erkek solist ve 10 kişilik saz heyetinden oluşan koro, Türk Sanat Müziği’nin birbirinden değerli 29 eserini seslendirdi. 12 solist ise solo performanslarıyla geceye damgasını vurdu. Konser boyunca izleyiciler eserleri alkışlarla desteklerken, müzikseverler unutulmaz bir nostalji yolculuğuna çıktı. Gecenin sonunda Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik de sahneye çıkarak koro üyeleriyle birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.

Sanata destekten tam not

Sanata ve sanatçılara sundukları katkılarından dolayı Türk Sanat Müziği Korosu’na teşekkür eden Başkan Tetik, etkinlikle ilgili şunları söyledi: “İnanılmaz bir akşamdı. Bu eşsiz konserin ardında büyük bir emek var. Nazilli’de böylesine yetenekli seslerin olması bizleri gururlandırıyor. Söylenen eserleri dinlerken geçmişe gittik, o güzel yılları yeniden yaşadık. Halkımız da büyük bir coşkuyla etkinliğe katıldı. Herkese çok teşekkür ediyorum.”