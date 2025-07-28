Nazilli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Sümer Mahallesi’nde detaylı bakım ve temizlik çalışmaları yaptı. Mahallede yollar ve parklar otlardan ve çöplerden arındırıldı, eş zamanlı olarak sulama yapıldı. Bu sayede Sümer Mahallesi daha ferah ve temiz bir görünüme kavuştu.

Yabani otlar biçildi, yeşil alanlara gelişigüzel bırakılan çöpler ekipler tarafından titizlikle temizlendi. Belediye ekiplerinin çalışmaları, çevre sağlığının korunması ve yaşam kalitesinin artırılması amacıyla sürdürüldü.

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, ilçede bu tür çalışmaların devam edeceğini belirtti. Başkan Tetik, göreve geldiklerinden beri düzenli bakım ve temizliğin öncelik olduğunu vurguladı. Ayrıca artan sıcaklıklar ve su kıtlığı nedeniyle parkların yeşil kalmasının zorlaştığını söyledi.

Başkan Tetik, vatandaşların su tasarrufuna dikkat etmeleri ve parklar ile yeşil alanlara atılan çöpler konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini ifade etti. Bu bilinçle hareket edilmesinin, Nazilli’nin daha güzel ve yaşanabilir bir kent olmasına katkı sağlayacağı aktarıldı.

Çalışmaların ilçenin farklı bölgelerinde devam etmesi planlanıyor ve belediye ekipleri bu alanlarda benzer temizlik ve bakım faaliyetlerini sürdürecek.