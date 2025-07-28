AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarında hükümeti eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sert sözlerle yüklendi. Kırkpınar, "Önce vatandaşı kandırıp kooperatif üzerinden topladığınız paraların hesabını verin" dedi.



“Önce çöpünüzü toplayın”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in orman yangınlarıyla ilgili hükümete yönelik açıklamalarına bir tepki de AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar’dan geldi. Özel’in sözlerini “akla izana sığmayan” ifadeler olarak niteleyen Kırkpınar, CHP’li belediyeleri de hedef aldı.

Kırkpınar açıklamasında, “Tarım ve Orman Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili tüm kurumlarımız AFAD’ın koordinasyonunda büyük bir özveriyle çalışıyor. Yangınla mücadelede 27 uçak, 105 helikopter olmak üzere 132 hava aracı görev yapıyor. 25 bin personel ve 132 bin gönüllü sahada aktif durumda. Buna rağmen CHP Genel Başkanı’nın 'devletsizlik' gibi haddi aşan ifadeler kullanması büyük haksızlıktır” dedi.

“Kooperatif paralarının hesabını verin”

CHP’li belediyelere yönelik eleştirilerini sürdüren Kırkpınar, İzmir özelinde yaşanan bazı sorunları gündeme taşıdı. Özel’e seslenen Kırkpınar şu ifadeleri kullandı:

“CHP Genel Başkanı Özel’in, ilk olarak İzmir’de kurulan kooperatifler üzerinden ev yapacağız vaadiyle toplanan paraların hesabını vermesi gerekiyor. Belediyelerin asli görevi olan çöp toplamayı dahi başaramazken, iftira ve polemikle gündem oluşturmak iyi niyetli değildir.”