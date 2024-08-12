Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Zafer Mahallesi 520/1 Sokak’ta faaliyetlerini tamamlayan belediye ekipleri, Dallıca Mahallesi 520’1 Sokak’taki çalışmalarda ise sona yaklaştı.

Mevcut yolun kalitesini artırmak ve bölgede yaşayan vatandaşların ulaşım konforunu sağlamak amacıyla yapılan çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini ifade eden Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; parke taşı döşenmesiyle yol yüzeyinin daha dayanıklı ve estetik bir hale geleceğini ve yağışlı havalarda yol güvenliğini artıracağını kaydetti.

Üst yapı ve ulaşım kalitesi artacak

Fen İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü projelerin, ilçedeki üst yapı ve ulaşım kalitesini önemli ölçüde artıracağını belirten Başkan Tetik, “Zafer Mahallesi'nde yürüttüğümüz bu kapsamlı yol düzenleme çalışması, ilçemizin genel üst yapı iyileştirme projelerinin bir parçasıdır. Ekiplerimiz, yol güvenliğini artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek adına bu tür çalışmaları ilçe genelinde sürdürecek” dedi.