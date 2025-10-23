Nazilli Belediyesi’nden 12 mahallede eş zamanlı çalışma

Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve kırsal noktalarda eş zamanlı olarak çalışma başlattı.

Yürütülen faaliyetler kapsamında, Aksu, Pınarbaşı, Hamzallı, Kaşıkçılar, Dereağzı, Altıntaş, Zafer, Turan, Şirinevler, Ovacık, Bozyurt ve Prof. Muammer Aksoy Mahallerinde ot biçme, budama ve temizlik çalışması yapıldı.

Mahalle muhtarlarından gelen talepler ve saha ekiplerinin incelemelerinin ardından çalışma programlarının hazırlandığını belirten Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “82 mahallemizin tamamında bu çalışmaları gerçekleştireceğiz. Şehrimizin genel görünümünün iyileştirilmesi, temizlik standartlarının artırılması ve ferah bir Nazilli için tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız” dedi.

İlçedeki temizlik çalışmalarında verimi artırmak için yeni araç alımlarının da yapılacağını kaydeden Başkan Tetik, araç filosunun güçlenmesiyle saha ekiplerinin de rahatlayacağını ifade etti.