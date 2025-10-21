Nazilli Belediyesi’nden Bereketli’de yol çalışması

Nazilli Belediyesi; Bereketli Mahallesi’nde gençlerin halı sahaya, çiftçilerin ise bahçelerine gitmek için kullandığı bölgede yeni yol açma çalışmalarına başladı.

Çalışmalar kapsamında toprak yol iş makinaları ile genişletilerek stabilizesi yapıldı.

Yol çalışmalarını yakından takip eden Bereketli Mahalle Muhtarı Özkan Karakuş; “Başkanımıza talebimizi ilettik. Sağ olsun bizleri kırmadı ve mahallemizde çalışmalar başladı. Mahallemiz uzun yıllardır hiçbir yatırım almadı. Bu nedenle Bereketlimizdeki her hizmeti çok önemsiyoruz. Halı sahamız çok atıl durumda kaldı. Çevresinin ciddi bir düzenlemeye ihtiyacı var. Kış ayları gelmeden tamamlanacak bu faaliyetlerle mahallemizden yıllar sonra ilk kez yatırım almış olacak. Başkanımıza desteklerinden ve Bereketlimize verdiği değerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Yeni yol açma çalışmalarının ardından halı saha bölgesinde de düzenleme yapacaklarını kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “2022 yılında yapılan halı sahamız oldukça kötü durumdaydı. Saha ekiplerimizin incelemelerinin ardından bu bölgeyi de çalışmalar kapsamında aldık. Yaklaşık 18 metre genişlikteki alana parke taşı döşeyerek hem Bereketli’deki hem de çevre mahallelerdeki gençlerimizin sosyalleşebileceği, spor yapabileceği bir alan kazandırmış olacağız. Ekiplerimizin faaliyetleriyle bölge kötü görüntüden de kurtulmuş olacak” ifadelerini kullandı.