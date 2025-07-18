“Pati Köyü” kamuoyuna tanıtıldı

Nazilli Belediyesi, sokak hayvanlarının yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik hazırladığı “Pati Köyü” projesini tanıttı. Tanıtım toplantısı, Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.

Toplantıya; CHP Nazilli İlçe Başkanı Aslı Sema Ökmen, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye birim müdürleri ve yerel basın mensupları katıldı. Ancak, vatandaşların ilgisinin düşük olması dikkat çekti.

Başkan Tetik: “Halkın duyarsızlığı düşündürücü”

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik, toplantının açılış konuşmasında projeye gösterilen ilginin yetersizliğinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Projeyi yalnızca hayvanseverlerin değil, tüm kentin sahiplenmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Tetik, şu ifadeleri kullandı:

“Nazilli’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden birini hayata geçiriyoruz. Ancak halkın bu kadar duyarsız kalması oldukça düşündürücü. Bu proje sadece hayvanseverleri değil, kentimizin tamamını ilgilendiriyor.”

Pati Köyü projesinde neler yer alacak?

Başkan Tetik, “Pati Köyü” projesinin detaylarını da katılımcılarla paylaştı. Sokak hayvanlarına yönelik modern, kapsamlı ve sürdürülebilir bir yaşam alanı inşa edileceğini belirten Tetik, projede şu bileşenlerin yer alacağını söyledi:

Barınak alanları

Veteriner sağlık birimi

Oyun ve egzersiz alanları

Sosyal donatılar ve yeşil alanlar

Çalışmaların çok yakında başlayacağını aktaran Başkan Tetik, projenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını ifade etti.

“Bu işi birlikte yürütmeliyiz”

Toplantının devamında toplumun tüm kesimlerine çağrıda bulunan Başkan Tetik, ortak akıl ve iş birliği vurgusu yaptı. Projenin hızlı ve etkili biçimde hayata geçirilmesi için vatandaş desteğinin şart olduğunu söyleyen Tetik, şu açıklamada bulundu:

“Benim yönetim anlayışım da, devlet anlayışım da budur: Hep birlikte, ortak akılla bu işi yürüteceğiz. Eğer bu işi sadece bize bırakırsanız, altından kalkmamız gerçekten zor olur. Yine de yaparız ama gecikiriz.”

“Sorunlar çok fazla, birlikte çözeceğiz”

Sokak hayvanlarıyla ilgili sorunların giderek büyüdüğünü belirten Tetik, çözümün ancak toplumsal farkındalıkla mümkün olabileceğini söyledi. Projenin hem barınma hem de tedavi ve rehabilitasyon açısından önemli bir merkez olacağını ifade eden Tetik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben bu işi çok hızlı yapmak istiyorum. Çünkü sorunlar çok fazla; siz de zaten yaşıyorsunuz, biliyorsunuz. Hep birlikte hareket edersek, bu süreci çok daha sağlıklı ve hızlı şekilde yönetebiliriz.”