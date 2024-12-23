TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk yarısını 35 puanla üçüncü sırada tamamlayan Altınordu, şampiyonluk hedefiyle yoluna devam ediyor. Teknik Direktör Olcay Şahan, 6-0'lık Afyonspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, takımın performansını değerlendirerek, 2025 hedeflerini paylaştı.

İlk yarıda zirve yarışı

Altınordu, 2024-25 sezonunun ilk yarısında şampiyonluk yarışına ortak olmayı başardı. Teknik Direktör Olcay Şahan, yaptığı açıklamada, yeni oluşturulan kadro ile beklentilerin üzerinde bir performans sergilediklerini belirtti. Şahan, “Başkanımız Seyit Mehmet Özkan'ın desteği ve teknik ekibimizin emeğiyle ilk yarıyı zirvenin ortakları arasında tamamladık” dedi.

2025 yılı hedefleri

Olcay Şahan, Altınordu’nun hedefinin üst ligler olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin Altınordu’su burada olmayı asla hak etmiyor. Futbolcu kardeşlerimle birlikte 2025 yılında daha çok çalışacağız. Altınordu’yu bir üst lige taşımak için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Taraftara teşekkür ve yeni yıl mesajı

Takımın başarısında taraftar desteğinin önemine değinen Şahan, yeni yıl dileklerini şu sözlerle paylaştı: “Herkese çok güzel, sağlıklı ve başarılı bir yıl diliyorum. Altınordu camiası olarak hedeflerimize ulaşmak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz.”