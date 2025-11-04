Nazilli’de doğan miniklere ilk hediye Nazilli Belediyesi’nden

Nazilli Belediyesi, yeni doğan bebeklerin sevincini ailelerle paylaşmak amacıyla “Hoş Geldin Bebek” projesini hayata geçirdi. Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik öncülüğünde başlatılan proje kapsamında Nazilli Belediyesi bünyesinde oluşturulan ekip, ilçede dünyaya gelen miniklerin ailelerini ziyaret ederek özel olarak hazırlanan yenidoğan setlerini hediye etti.

Proje çerçevesinde Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Bahar Erdoğan Uludağ ile Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik’in eşi Ayşın Tetik, talepte bulunan aileleri evlerinde ziyaret ederek hediyelerini takdim etti. Ailelerin mutluluğuna ortak olan ekip, hem yeni doğan bebeklere ilk hediyelerini verdi hem de ailelerin sevincini paylaştı.

Bu tür sosyal projelerin 2026 yılında artırılacağını ifade eden Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Yeni bir hayatın başladığı bu özel anlarda ailelerimizin mutluluğunu paylaşmak istiyoruz. Projemiz kapsamında gerçekleştirilecek ziyaretlerle hem ailelerimizin sevincine ortak olacağız hem de toplumun en küçük bireylerine ilk hediyelerini ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.