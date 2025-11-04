İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) 2025 güz yarıyılı ara sınav (vize) tarihleri açıklandı. Öğrenciler, 8-9 Kasım tarihlerinde yapılacak vize sınavları için giriş belgelerine erişebiliyor.

AUZEF VİZE TARİHİ BELLİ OLDU

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) öğrencileri için 2025 yılı güz dönemi ara sınav (vize) tarihleri belli oldu.

Üniversitenin açıkladığı akademik takvime göre, AUZEF vize sınavları 8-9 Kasım 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Her iki gün boyunca Türkiye genelinde eş zamanlı yapılacak sınavlarda öğrenciler, kayıtlı oldukları programlara göre belirlenen oturumlara katılacak.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

AUZEF vize sınavlarına girecek öğrenciler için sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Öğrenciler, sınav merkezleri ve salon bilgilerini öğrenmek için auzefsinav.istanbul.edu.tr adresini ziyaret edebilir.

Giriş belgesine ulaşmak için:

AKSİS kullanıcı hesabınızla giriş yapın. “Sınav Giriş Belgeleri” menüsüne tıklayın. Belgenizi PDF formatında indirerek çıktısını alın.

AUZEF yetkilileri, sınav giriş belgesinin çıktısının sınav günü yanınızda bulundurulması gerektiğini hatırlatıyor.,

SINAVA GİRERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Öğrenciler sınava nüfus cüzdanı veya geçerli kimlik belgesi ile katılmalı.

ile katılmalı. Sınav giriş belgesi olmadan salona giriş yapılmayacak.

Sınavdan 15 dakika önce salonda hazır bulunulması gerekiyor.

Geç gelen öğrenciler sınava alınmayacak.

AUZEF GÜZ DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ

Sınav Türü Tarih Aralığı Ara Sınav (Vize) 8-9 Kasım 2025 Dönem Sonu (Final) 3-4 Ocak 2026 Bütünleme Sınavı 14-15 Şubat 2026

ÖĞRENCİLERİN EN ÇOK MERAK ETTİĞİ SORULAR

1. AUZEF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir?

→ Giriş yerleri yalnızca auzefsinav.istanbul.edu.tr üzerinden AKSİS hesabı ile sorgulanabilir.

2. AUZEF vize sınavları online mı olacak?

→ 2025 güz dönemi AUZEF sınavları yüz yüze yapılacak.

3. Sınav giriş belgesi ne zaman alınmalı?

→ Belgeler erişime açıldı, öğrencilerin sınavdan birkaç gün önce çıktısını almaları öneriliyor.