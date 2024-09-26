Türk pop müziğinin sevilen ismi Rafet El Roman, 20 Aralık 2024 Cuma günü hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Saat 22:00'de SoldOut Performance Hall'de sahne alacak olan sanatçı, dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşatacak.

Kariyerine sayısız hit şarkı sığdıran ve romantik müziğiyle tanınan Rafet El Roman, bu özel konserde hem eski hem de yeni parçalarını seslendirerek hayranlarına müzik ziyafeti sunacak. “Senden Sonra”, “Meleğim” ve “Elimde Değil” gibi popüler şarkılarının yanı sıra, son dönemdeki eserleri de bu gecede dinleyicilerle buluşacak.

SoldOut Performance Hall'de gerçekleşecek olan bu konser, yılın en beklenen etkinliklerinden biri olarak şimdiden dikkat çekiyor. Rafet El Roman’ın sahne enerjisi ve romantik repertuarıyla müzikseverlere eşsiz bir atmosfer sunması bekleniyor.