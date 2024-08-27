TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'da Başkan Şahin Kaya, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, yaşanan ekonomik sıkıntıları değerlendirdi ve kulübün satılmayacağını vurguladı. Kaya, Nazilli Belediyespor'un kente ait bir değer olduğunu belirterek, "Bu kulübü hiç kimseye satmıyorum ve de satmayacağım. Bu kulüp Nazilli şehrine mal olmuş bir kulüptür. Ben bu koltuktan ölünce kalkacağım," dedi.

Dosyaların çoğu gitti, azı kaldı

Yeni sezona ekonomik zorluklar içinde hazırlanan ve yaklaşık 3 milyon TL'lik borç nedeniyle transfer yasağını henüz kaldıramayan siyah-beyazlı kulüp, 3 Eylül'de yapılacak kongrede Başkan Şahin Kaya'nın yeniden aday olacağını açıkladı. Kaya, "Alacaklı olan 20 dosyadan 12'sini ödedik, kalan 8 dosya için mali kaynak yarattık ancak nakit problemi var. En kısa sürede bu sorunu çözeceğiz," ifadelerini kullandı.

Nazilli Belediyespor, teknik heyette değişiklik yapmasına ve transfer yasağına rağmen kadro güçlendirme çalışmalarına devam ediyor. Kulüp, son olarak geçen sezonu 3. Lig ekibi Siirt Özel İdarespor'da geçiren 25 yaşındaki kanat oyuncusu Emrullah Ertuş'u kadrosuna kattı. Ertuş, takımla birlikte antrenmanlara başladı.