

Nazilli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Necati Akkaya ve hastane yönetimi göreve yeni başlayan hekimler; Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Abdurrahman Demirel, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Ömür Burak Adıgüzel, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Özgür Baran, Nöroloji Uzmanı Uzm. Dr. Yasin Aktepe ve Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Alper Mert'i ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi.



Başhekim Uzm. Dr. Necati Akkaya, yeni hekimlerin hastanenin hizmet kalitesini daha da yukarı taşıyacağına inandığını belirtirken, "Nazilli Devlet Hastanesi olarak her zaman en iyi sağlık hizmetini sunmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda ekibimize katılan yeni uzmanlarımızın, hastalarımıza en iyi şekilde hizmet vereceklerine inanıyoruz" dedi.

Editör: Sezin Türkyılmaz