AYDIN’ın Nazilli ilçesinde bulunan Nazilli Fen Lisesi ALP Takımı TEKNOFEST 2025’te Türkiye Birincisi Olarak Aydın iline ve Nazilli ilçesine eğitim ve öğretim ile yerli ve milli teknoloji alanında büyük bir sevinç yaşattılar.

Türkiye’nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2025 İstanbul, bu yıl da gençlerin hayal gücü ve bilimsel azmini gözler önüne serdi. Ülkemizin yerli ve millî teknoloji hedeflerine yön veren bu dev organizasyonda, Nazilli Fen Lisesi ALP Takımı gösterdiği üstün başarıyla Türkiye birinciliğini kazanarak büyük gurur yaşattı.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek, “Öğrencilerimiz Faik Arda Saygın, Zafer Tekin ve Ahsen Pınar Karakurt, danışman öğretmenleri Cansel Akel rehberliğinde geliştirdikleri yenilikçi projeleriyle jüri tarafından tam not aldı. Bilim ve teknolojiyi bir araya getiren çalışmalarıyla örnek bir performans sergileyen ALP Takımı, ödüllerini Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden alarak unutulmaz bir anı yaşadı.

Nazilli Fen Lisesi, bu tarihi başarıyla sadece Aydın’ın değil tüm Türkiye’nin gururu oldu. Okul yönetimi ve öğretmenleri, öğrencilerinin azmi ve disiplinli çalışmaları sayesinde ortaya çıkan bu sonucun, gençlerin teknolojiye olan ilgisini daha da artıracağına inandıklarını belirtti.

Genç mucitlerimiz, ülkemizin bilim ve teknoloji yolculuğuna değerli katkılar sunmaya devam ederken; Nazilli Fen Lisesi’nin ‘Bilimde öncü, teknolojide lider’ vizyonu, bu büyük başarıyla bir kez daha kanıtlandı.

Bu gurur verici sonuç; çalışkan öğrencilerimiz, fedakâr öğretmenlerimiz ve geleceğe umutla bakan tüm gençlerimiz için ilham kaynağı oldu” dedi.