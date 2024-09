Aydın’ın Nazilli ilçesinde görev yapan gazeteciler, 25 Eylül – 1 Ekim İtfaiyeciler Haftası dolayısıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği’ni ziyaret etti. Nazilli Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, itfaiyecilerin yıl boyunca büyük bir özveriyle sürdürdüğü çalışmaların önemini vurguladı ve ateş savaşçılarına teşekkür etti.

Nazilli İtfaiye Amirliği'nde gerçekleşen ziyarette gazeteciler, canlarını hiçe sayarak her türlü olaya müdahale eden itfaiye personelinin haftasını kutladı ve onlarla sohbet ederek mesleğin zorlukları hakkında bilgi aldı.

"Mücadelelerini duyurmak için oradayız"

Nazilli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ümit Özmen önderliğinde gerçekleşen ziyarette, mesleğin zorlukları ele alındı. Nazilli basını olarak ekiplerle birlik beraberlik için çalışmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Başkan Özmen, “ Nazilli Gazeteciler Cemiyeti olarak canı pahasına gözlerini karartarak her türlü olaya müdahale eden ateş savaşçılarının haftasını kutlamak için bugün buradayız. Onların çalışma alanlarına en yakından şahit olan her zaman bizler olduk. Sahada o anları görüntüleyerek, ateş savaşçılarımızın mücadelesini gözler önüne serdik. Nazilli basını olarak, ekiplerimizle her zaman omuz omuza, birlik beraberlik içerisinde çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerine yer verdi.