Düzce Belediyesi, Alzheimer hastaları ve hasta yakınları için büyük bir öneme sahip olan Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi ile topluma önemli bir katkı sağlıyor. Ücretsiz hizmet sunan bu merkez, hasta müracaatlarını almaya devam ediyor.

Düzce Belediyesi Ertan Uçar alzheimer hastaları Gündüz Bakım Merkezi

Düzce’nin Bahçeşehir bölgesinde yer alan Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi, Alzheimer hastalarının yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Merkez, hem hastaların hem de hasta yakınlarının sosyal yaşamlarına olumlu katkılar sunarak, psikososyal destek de sağlıyor.

Uzman personel ile kapsamlı hizmet

Merkez sorumlusunun belirttiği üzere, kurumda alanında uzman gerontologlar, sosyal hizmet uzmanları, ergoterapistler ve hemşireler görev almakta. Bu profesyonel ekip, hastaların sağlık durumlarını düzenli olarak takip etmekte ve bireysel ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş etkinlikler sunmaktadır.

Merkezde bulunan etkinlik odaları, dinlenme odası, revir, büro ve mutfak gibi olanaklarla donatılan kurumda, hastaların fiziksel ve zihinsel aktivitelerini gerçekleştirmelerine olanak tanınmaktadır. Ayrıca, bahçede yürüyüş yolları, sera ve hobi bahçeleri ile hastaların egzersiz yapmaları teşvik edilmektedir.

Etkinlikler ve psikososyal destek

Merkezde gerçekleştirilen etkinlikler arasında zihinsel, psiko-motor, bedensel, sanat, açık hava ve müzik aktiviteleri yer almaktadır. Uzman ekip, hastaların bireysel istekleri ve ihtiyaçları doğrultusunda etkinlik planlaması yaparak, Alzheimer düzeyini takip etmekte ve ailelerle bu bilgileri paylaşmaktadır.

Ücretsiz müracaat süreci

Hizmetlerin ücretsiz olduğu ve sosyal hizmet kapsamında sunulduğu merkezde, hasta kabulü için belirli koşullar bulunmaktadır. Düzce Belediyesi hizmet sınırları içinde ikamet eden, bulaşıcı hastalığı bulunmayan ve Alzheimer tanısı almış bireyler başvuruda bulunabilir. Müracaatlar, Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve merkez aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.

Düzce Belediyesi Ertan Uçar Alzheimer Hastaları Gündüz Bakım Merkezi, Alzheimer hastaları ve aileleri için destek olmayı sürdürerek, toplum sağlığına katkı sağlamaktadır.