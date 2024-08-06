Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı'nın Ankara'nın Polatlı İlçesi'ne atanmasının ardından, yerine Hakan Türe atandı.

Son olarak İzmir Torbalı'da İlçe Müftüsü olarak görev yapan Türe, 3 Ağustos 2024 tarihi itibariyle Nazilli İlçe Müftülüğü görevine başlamış oldu.

Yer değişikliği, talep ile gerçekleşiyor...

Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü'nce; Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 41. maddesinin 1. fıkrası gereği; 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında İl Müftü Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Başvaiz, Uzman Vaiz, Cezaevi Vaizi, Vaiz, Şube Müdürü, Murakıp, Din Hizmetleri Uzmanı, Eğitim Uzmanı, Öğretmen ve Şef ünvanlarında görev yapan personelin görev veya yer değiştirme talepleri alınıp değerlendirildikten sonra, Haziran 2024'te açıklanmıştı.

Hakan Türe kimdir?

1973 yılında Manisa İli Salihli İlçesinde doğdu. İlkokulu Salihli'nin Çavlu Köyü'nde okudu. 1986 yılında İzmir Kestanepazarı'nda hafız oldu.1992 yılında İzmir İmam-Hatip Lisesi'ni, 1997 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi. 1997 yılında İzmir İli Torbalı İlçesinde İmam-Hatip olarak göreve başladı. 2000 yılında İzmir Narlıdere'de kısa bir süre İmamlık yaptıktan sonra, Konya Selçuk İhtisas Eğitim Merkezi'ni kazandı. 2003’te buradan 10. dönem olarak mezun oldu. Aynı yıl Tokat İli Reşadiye ilçesinde (dört ay) vaizlik yaptıktan sonra; 2003-2005 yılları arasında Diyarbakır İli Çüngüş İlçesinde, 2005-2011 yılları arasında Afyon İli Çobanlar İlçesi'nde, 05/09/2011-02/10/2017 tarihleri arasında Manisa İli Köprübaşı İlçesinde, 22/09/2017-19/08/2024 tarihleri arasında da İzmir İli Torbalı İlçesinde, İlçe Müftüsü olarak görev yaptı.

Hakan Türe; evli ve 3 çocuk babasıdır.