NAZİLLİ TİCARET ODASI ANUGA GIDA FUARINDA TÜRKİYE’DEN İŞTİRAK EDEN TEK ODA OLMANIN GURURUNU YAŞIYOR

ALMANYA’NIN KÖLN ŞEHRİNDE 2 YILDA BİR YAPILAN DÜNYANIN SAYILI, AVRUPANIN EN BÜYÜK GIDA FUARINA BU YIL 110 ÜLKEDEN 8 BİNDEN FAZLA ŞİRKET VE KURUM KATILDI.

190 DAN FAZLA ÜLKEDEN 145000 KİŞİ FUARI ZİYARET ETTİ

NAZİLLİ TİCARET ODASI 2013 YILINDAN BERİ KATILDIĞI ANUGA FUARINDA GEÇMİŞ YILLARDA OLDUĞU GİBİ STANT AÇAN TEK ODA OLARAK DİKKATİ ÇEKTİ

İSTANBUL TİCARET ODASI BAŞKANI ŞEKİP AVDAGİÇ İLE MÜSİAD KURUCU BAŞKAN YARDIMCISI BAYRAM ALİ BAYRAMOĞLU VE MÜSİAD ÖNCEKİ DÖNEM BAŞKANI ABDURRAHMAN KAAN NTO STANDINI ZİYARET ETTİ

Dünyanın 3 büyük meslek kuruluşundan biri olan İstanbul Ticaret Odası’nın Yönetim Kurulu Başkanı Şekip AVDAGİÇ NTO standında Nuri ARSLAN tarafından karşılandı. İTO Yönetim Kurulu Üyeleri NTO adına düzenlenen fuar katılım belgesini Nuri ARSLAN’ a takdim etti.

AVDAGİÇ yaptığı açıklamada; “ülkenin kalkınmasında Odaların önemine dikkat çekti ve bu anlamda NTO’nun ihracatla ilgili faaliyetleri nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Nazilli Ticaret Başkanı bizim çok kıdemli dostumuz ve kardeşimiz. Dolayısıyla Nazilli’nin mümbit topraklarında faaliyet gösteren böyle güzel firmaları bir araya getirdiği için kendisini tebrik ediyorum. Diğer gurur duyduğumuz bir konu da odamızın standı dışında Nazilli’den çok sayıda firmanın fuarda yer alması ümit ediyoruz ki bir dahaki fuarlarda Nazilli odamızla beraber daha fazla Nazillili firmamızı bu fuarlarda görme imkanı buluruz. Kendilerini bu organizasyon için tebrik ediyorum. Ve inşallah buradaki tüm firmalara, özellikle Nazilli’den gelen kıymetli firmalarımıza hayırlı, bereketli bir fuar diliyorum” dedi.

4-8 Ekim tarihleri arasında yapılan Fuarda bölgesel ürünler ile coğrafi işaret tescilli ürünlerimizin tanıtımı yapıldı. NTO adına düzenlenen stantta Ticaret Odası üyeleri tarafından üretilen ve işlenen gıda ürünleri Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen alıcıların beğenisine sunuldu. NTO organizasyonu ile fuara iştirak eden ve Odanın standında ürünlerinin tanıtımını yapan işletme sahipleri alıcılar ile yüz yüze görüşme imkanı buldu.

NTO Fuar Programına Katılan Üyeler

Karya Grup Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi,Kage Grup Enerji San Ve Tic Ltd Şti, Nfa Madencilik Tarım Ürün.Gıda San.ve Tic.İth.İhr.Ltd Şti, Hüseyin Çamurcu Tarım Ürünleri,Gıda İth-İhr San ve Tic Ltd Şti, Tekgül Petrol Ürünleri Otomotiv Gıda Tarım Limited Şirketi, Özenir Gıda Maddeleri Pazarlama Ve Ticaret Limited Şirketi,

Karaefem Tarım Ve Gıda Ürünleri San.ve Tic.Ltd Şti, Tavaslı Tarım Ve Orman Ürünleri Turizm İth.İhr.San.ve Tic.Ltd Şti. Dönertaş Tarım Gıda San.ve Tic.Ltd. Şti

Mula Tarım Gıda Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Kaplanlar İncir Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Türkel Tarım Ürünleri Gıda San İth ve İhr Tic San Ltd Şti,

Nazlıköy Yöresel Ürünler Gıda Üretim Ve Tic.Ltd Şti, S.S. Gencelli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, Kaplanlar İncir Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi, Ekizler Turizm ve Seyahat Acentası Org İnş Paz İth İhr Tic Ltd Şti temsilcileri katıldılar.

NTO Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN Fuarda Stant Açan NTO Üyelerine Ziyarette Bulundu

NTO Başkanı ARSLAN Nazilli Ticaret Odasına kayıtlı üyelerden Anuga Gıda Fuarından stant açan üyelere ziyarette bulundu. BD İncir Ür.Paz.Ltd.Şti., Sare İncir Tarım Gıda Tic.Ltd.Şti., Çevik Gıda ve Tarım Ür.Tic.Ltd.Şti., Yavuz İncir Gıda Tarım Tic.Ltd.Şti., Kırlıoğlu Tarım Ürün.Gıda Tic.Ltd.Şti. ve Sante Gıda San.ve Tic. A.Ş firmalarına ziyaret sırasında firma sahipleri ve yetkilileri fuarda stant açan tek Odanın NTO olması nedeniyle duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Uluslararası ticarette bağlı oldukları kurumların yanlarında bulunmasının önemli bir avantaj olduğunu, özellikle alıcılar bakımından daha güvenli bağlantı yapılmasına imkan sağlandığını ifade ettiler.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri ARSLAN ANUGA Gıda Fuarıyla İlgili Bir Açıklama Yaptı

NTO Başkanı Nuri ARSLAN yaptığı açıklamada; Dünya’nın sayılı ve aynı zamanda uluslararası gıda firmalarının bir araya geldiği en önemli fuar niteliği taşıyan bu organizasyona 2013 yılından beri düzenli olarak katılıyor ve stant açıyoruz. Bölgemiz gıda üretimi ve zirai faaliyetlerin ön plana çıktığı, bölge ekonomisinin ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetlere dayandığı bir özellik gösteriyor. Nazilli Ticaret Odası olarak kalkınmanın ancak üretim ve ihracat ile mümkün olabileceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda Oda faaliyetlerimizin önemli bir kısmını ihracatı arttırmak, ihracat potansiyeli olan firmalarımıza yol gösterici olmak, yurt dışı pazarlara ilk adımlarını atmalarını sağlamak oluşturmaktadır.

Bu güne kadar bizimle birlikte fuara katılan, standımızda ürünlerini sergileyen bir çok üyemizin kurdukları bağlantılar neticesinde ihracat yapmaya başladığına şahit olmak bizler için gurur vericidir. İki yılda bir Almanya’da yapılan Anuga Fuarına 2013 yılından beri iştirak ediyoruz. Baktığınızda stant açan tek Oda’nın Nazilli Ticaret Odası olduğunu görüyorsunuz. Özellikle ihracat yapan veya yapmayı düşünen üyelerimiz için bu büyük bir fırsattır. Sadece gıda firmaları değil sektör değiştirmeyi düşünen veya uluslararası ticaret ile ilgili bilgi sahibi olmak isteyen firmalarımızda bizimle birlikte hareket ediyor.

Bu güne kadar katıldığımız en verimli fuarlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Firmalarımız ihracat bağlantılarının iyi olduğu yönünde görüşleri oldu. Biz de zaten bunun böyle olmasını temenni ediyoruz. Zaten bizim arkadaşlarımızın buraya gelip ihracata destek olmak, aynı zamanda ülkemizin cari açığını kapatabilmek için mücadele ettikleri hepimizin malumu. Bizler de üyelerimize destek olmak için burada stant açtık. Üyelerimiz içinde ilk defa ihracat yapacak firmalarımız var. Onların da en az bir bağlantı yaparak ihracata başlayacaklarına inanıyoruz. Meslek örgütü olarak ihracat anlamında üyelerimizi yurtdışı pazarlarla tanıştırmak, vizyonlarını geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Sorumluluk sahamızda gıda sektörünün farklı kollarında faaliyet gösteren üyelerimize yaptığımız ziyaretlerde; Anuga Fuarının firmalara yapacağı katkılara inandığımız için yaptığımız bir organizasyondu. Bu organizasyonunda başarılı olduğunu düşünüyorum. İnşallah tüm katılım gösteren, bizle beraber gelen tüm üyelerimizin ticaretlerine bir nebze dokunduysak ticaret odası olarak yaptığımız en büyük iş olduğunu düşünüyorum. Standı açma konusunda ve yapılan çalışmalar destek olan herkese, yönetimimize çok teşekkür ediyorum.

Biz görev yaptığımız sürece; üyelerimizin gelir seviyesini arttırmak, bölgemizin zenginleşmesini sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Ayrıca; nazik ziyaretleri ve destekleri için NTO Başkanı Şekip AVDAGİÇ ve yönetim kurulu üyelerine, MÜSİAD Yetkililerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum-dedi.