Kesi̇ad Başkanı Yeşim Işıklı “Sanayide Durgunluk Dönemi Kapıda”

Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) tarafından düzenlenen geleneksel Perşembe Toplantıları, Türkiye ekonomisinin zorlu süreçlerinin değerlendirildiği önemli bir platform olmaya devam ediyor. KESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Işıklı, sanayicilerin rekabet gücünü kaybetmesi ve ülke ekonomisinin geleceğine dair endişeleri dile getirdi.

Sanayide durgunluk sinyalleri

Yeşim Işıklı, toplantıda yaptığı konuşmada sanayinin içinde bulunduğu zorlu süreci vurguladı. Üreticilerin artan maliyetlerle mücadele ettiğini belirten Işıklı, özellikle kur baskısı nedeniyle ihracatçıların ciddi rekabet kaybı yaşadığını ifade etti. “Bu zorlu sürecin, durgunluğun artacağı beklenen dördüncü çeyrekte daha da derinleşmesi firmalar için ciddi bir mücadeleye dönüşebilir” diyen Işıklı, hükümetin sanayicilere yönelik desteklerini artırması gerektiğini belirtti.

Firmalar destek bekliyor

Başkan Işıklı, firmaların maliyetlerini kontrol altına alabilmeleri için finansmana erişimin kolaylaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Aksi takdirde kepenk kapatma hikayelerinin artabileceğini ve sanayicilerin kaçınılmaz bir ekonomik gerçekle yüz yüze kalacağını ifade etti.

İşsizlik artışı kaçınılmaz

Türkiye imalat sanayisindeki kapasite kullanım oranının son 1,5 yılın en düşük seviyesine gerilediğini belirten Işıklı, artan maliyetlerin ve sipariş iptallerinin sanayide ciddi bir durgunluğa yol açtığını söyledi. Bu durumun iş gücü üzerindeki etkilerini vurgulayan Işıklı, işsizlik oranlarının artmasının şaşırtıcı olmadığını ve bu trendin devam edeceğini ifade etti.

Sosyal sorumluluk projeleri devam ediyor

KESİAD olarak sosyal sorumluluk projelerine de devam ettiklerini söyleyen Yeşim Işıklı, Kemalpaşa Yeni Kurudere İlkokulu’ndaki yenileme çalışmalarının son aşamaya geldiğini duyurdu. Güvenlikten ısınma çözümlerine kadar çeşitli ihtiyaçları karşılamaya devam ettiklerini belirten Işıklı, bu alandaki desteğin süreceğini vurguladı.