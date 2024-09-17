Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde gıda güvenliğini sağlamak ve hijyen standartlarını korumak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerine devam ediyor.

Son olarak Uzun Çarşı bölgesindeki tavukçuları denetleyen ekipler, işletmelerin genel temizlik durumu, çalışanların kişisel hijyeni ve ürünlerin saklama koşullarını inceledi.

Denetimler esnasında bazı işletmelerin kurallara yeterince riayet etmediği belirlenerek eksiklerin giderilmesi konusunda uyarılarda bulunuldu ve gerekli düzenlemeleri yapmaları için belirli bir süre tanındı. Ayrıca, işletme sahiplerine doğru temizlik yöntemleri ve gıda güvenliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

Hem esnaf hem vatandaş memnun

İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü denetimlerin ilçe genelinde devam edeceğini belirten Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; “Son dönemde artırdığımız denetimlerden hem esnafımız hem vatandaşımız memnun. Nazillimizde tüm işletmelerin belirli standartlarda hizmet vermesi halk sağlığı açısından büyük önem taşıyor. Denetimler esnasında standartların altında kalan işletmelere gerekli uyarılar yapıldı ancak ilçemizdeki pek çok işletmemiz bu standartlara uygun hatta üzerinde hizmetler veriyor. Onlara ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.