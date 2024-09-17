Selçuk Balkan Urla Için Hep Birlikte Çalışmalıyız

Urla Belediyesi Temizlik İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin dört bir yanında temizlik ve bakım çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Yeşil alanlardan sahil temizliğine kadar geniş bir alanda yürütülen bu çalışmalarla Urla, daha temiz ve bakımlı bir hale getiriliyor.

Yeşil alanların bakımı hızla devam ediyor

Urla genelinde bulunan parklar ve yeşil alanlar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin titiz çalışmalarıyla sürekli olarak bakım altında tutuluyor. Bu çalışmalar kapsamında çiçek dikimi, ağaçlandırma, budama, çim biçme, yabani ot temizliği ve sulama işlemleri yürütülüyor. Ekipler, özellikle yaz aylarında yeşil alanların korunmasına yönelik yoğun bir mesai harcıyor.

Sokak ve sahil temizliği aralıksız sürüyor

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise cadde ve sokak yıkama, çöp konteynerlerinin temizliği ve sahil bölgelerinin düzenli temizlenmesi gibi önemli görevleri üstleniyor. İlçedeki tüm sokak ve caddeler, özel yıkama araçlarıyla temizlenirken, sahil kesimlerinde de vatandaşların temiz bir çevrede zaman geçirebilmesi için periyodik temizlikler yapılıyor. Bu çalışmaların amacı, halk sağlığını korumak ve daha yaşanabilir bir çevre sunmak.

Vatandaşlara duyarlılık çağrısı

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, ilçede yürütülen temizlik ve bakım çalışmalarıyla ilgili vatandaşlara çağrıda bulunarak, çevre temizliği konusunda duyarlı olmalarını istedi. Balkan, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ekiplerimiz gece gündüz demeden ilçemizin temizliği ve güzelliği için çalışıyor. Dikilen çiçeklerin, ağaçların ve bitkilerin korunması, çevreye zarar verilmemesi konusunda vatandaşlarımızdan hassasiyet bekliyoruz. Daha yaşanabilir bir Urla için hep birlikte çalışmalıyız. Yollarımızı, caddelerimizi ve sokaklarımızı temiz tutarak ekiplerimize destek olalım. Biz, halkımıza daha temiz ve konforlu bir yaşam sunmak için elimizden geleni yapacağız.”

İlçenin bakımı sürekli geliştiriliyor

Urla Belediyesi, yapılan tüm bu çalışmalarla ilçede daha yüksek yaşam standartları sunmayı hedefliyor. Ekipler, özellikle çevre temizliği ve yeşil alanların korunması konusunda vatandaşların desteğine ihtiyaç duyuyor. Belediye yetkilileri, temiz ve sağlıklı bir çevrenin ancak tüm halkın iş birliğiyle mümkün olabileceğini belirtiyor.